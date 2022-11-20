Власти Польши решили увеличить количество бомбоубежищ в стране

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о том, что в стране увеличат количество бомбоубежищ, сообщает Zakon.kz.

В эфире радиостанции RMF FM он уточнил, что в данное время в распоряжении поляков 62 тыс. убежищ. Власти активно ведут инвентаризацию данных помещений, которую планируют завершить к середине декабря.

По словам министра, в настоящее время в Польше разрабатывается закон о защите населения, который, среди прочего, дает возможность постройки бомбоубежищ.

"Он на конечном этапе межведомственных согласований. Скоро он будет представлен на заседании правительства. Мы хотим, чтобы еще в этом году он был направлен в парламент и рассматривался в срочном порядке". Мариуш Каминьский

Он отметил, что ведется разработка спецприложения, с помощью которого жители Польши смогут узнать, где находится ближайшее бомбоубежище.

Каминьский также подчеркнул, что вопрос убежищ является одним из элементов антикризисного управления в условиях "трудной внешней ситуации".

15 ноября две иностранные ракеты упали на польское село Пшеводув рядом с украинской границей. В результате погибли два человека.

Минобороны РФ отрицает причастность России к инциденту.

Между тем 18 ноября стало известно, что Польша собирается установить 3 тыс. камер на границе с Калининградской областью России. Отметим, что протяженность сухопутной границы между странами составляет 210 км.