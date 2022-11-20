Можно ли по линиям ладони предсказать покупку собственного жилья

Хиромант Иван Громов рассказал о том, как по линиям ладони определить, будет ли у человека собственное жилье, сообщает Zakon.kz.

В беседе с 5-tv.ru он объяснил: чтобы понять, состоится покупка или нет, нужно изучить свою правую ладонь, а конкретно - линию головы.

"Она вторая сверху, если считать от пальцев. На ней нужно искать фигуры, которые напоминают треугольники. В хиромантии этот знак называют знаком крупной покупки". Иван Громов

Как уточнил хиромант, количество треугольников может быть разным, но каждый треугольник соответствует подобному вложению. По его словам, можно определить и время, в которое произойдет покупка. Для этого треугольник нужно сопоставить с линией головы, будто она является жизненным циклом.