В Павлодаре на реке Усолка утонул пожилой мужчина

На реке Усолка, около дома по улице Майры, утонул 60-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Pavlodarnews.kz, спасатели извлекли из воды тело мужчины в 5-7 м от берега в бессознательном состоянии. Затем они передали его медикам.

В пресс-службе скорой помощи рассказали, что помощь прибыла в течение 3 минут, но спасти человека не удалось.

Вызов поступил в 09:00. Бригаду направили на место по первой категории срочности, доезд составил 3 минуты. Несмотря на это, медики могли лишь констатировать смерть мужчины, - говорится в сообщении.