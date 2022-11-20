Демонстрации во Франции привели к столкновениям с полицией

В Париже проходила демонстрация, посвященная 4 годовщине с начала акций "желтых жилетов". В какой-то момент митингующие стали конфликтовать с полицией, что привело к применению слезоточивого газа со стороны правоохранителей, сообщает Zakon.kz.

Участники акции и репортеры распространяют в соцсетях видео столкновения.

Как пишет РИА Новости, протестующие вновь требовали социальной и налоговой справедливости, повышения зарплат и пенсий с учетом высокой инфляции, снижения цен на товары первой необходимости и энергетику.

Активисты также выступили в поддержку срочного бюджетного плана для муниципальных медицинских учреждений, сообщается на официальном сайте движения.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических.