Демонстрации во Франции привели к столкновениям с полицией
Участники акции и репортеры распространяют в соцсетях видео столкновения.
— MarocFranceOnline 🇲🇫🇲🇦 (@maroc_online) November 19, 2022
Charge de la BRAVM pour arracher la banderole des #GiletsJaunes#Paris #GiletsJaunes4ans #Paris pic.twitter.com/7mcEcTimAT
Как пишет РИА Новости, протестующие вновь требовали социальной и налоговой справедливости, повышения зарплат и пенсий с учетом высокой инфляции, снижения цен на товары первой необходимости и энергетику.
Активисты также выступили в поддержку срочного бюджетного плана для муниципальных медицинских учреждений, сообщается на официальном сайте движения.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических.