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Демонстрации во Франции привели к столкновениям с полицией

протесты ао Франции Фото: скриншот видео
В Париже проходила демонстрация, посвященная 4 годовщине с начала акций "желтых жилетов". В какой-то момент митингующие стали конфликтовать с полицией, что привело к применению слезоточивого газа со стороны правоохранителей, сообщает Zakon.kz.

Участники акции и репортеры распространяют в соцсетях видео столкновения.

Как пишет РИА Новости, протестующие вновь требовали социальной и налоговой справедливости, повышения зарплат и пенсий с учетом высокой инфляции, снижения цен на товары первой необходимости и энергетику.

Активисты также выступили в поддержку срочного бюджетного плана для муниципальных медицинских учреждений, сообщается на официальном сайте движения.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических.

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Елена Беляева
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