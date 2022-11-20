Молдова подтвердила задержание трех своих граждан после теракта в Стамбуле

Трех граждан Молдовы, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, задержали в Болгарии. Информацию об этом 19 ноября подтвердил официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Даниел Водэ, сообщает Zakon.kz.

Заявление официального представителя молдавского МИД приводит РИА Новости. Водэ подчеркнул, что Кишинев безоговорочно осуждает теракты, включая нападение в Стамбуле, и подтверждает открытость для эффективного обмена информацией между правоохранительными и другим компетентными органами "в целях борьбы с терроризмом, преследования иностранных боевиков и противодействию организованной преступности".

"Представители дипломатической миссии будут внимательно следить за развитием событий, связанных с этим делом, информируя соответствующие органы в Молдове". представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Даниел Водэ.

В субботу телеканал Nova сообщил, что помимо трех граждан Молдовы, в Болгарии задержаны еще два человека, чье гражданство не уточняется, которых подозревают в причастности к недавнему теракту в Стамбуле.

Вечером 13 ноября на людной пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел мощный взрыв, произведенный тротиловой бомбой. Атака унесла жизни шести человек, еще 81 человек пострадал.

15 ноября издание haberturk сообщило со ссылкой на министра юстиции Бекира Боздага, что после теракта задержаны 50 человек.