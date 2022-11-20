Казахстанцы отдали первые голоса на выборах президента
Фото: пресс-служба МИД РК
Граждане Казахстана в Японии и Южной Корее 20 ноября одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на внеочередных президентских выборах, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МИД, первым казахстанцем, проголосовавшим в Токио на выборах, стал предприниматель Сырымбек Тау.
"Думаю, что участие в выборах - долг каждого гражданина перед государством. Мы, делая свой выбор, должны активно участвовать в государственном деле. Считаю, что каждый должен внести свой вклад в устойчивое развитие и укрепление нашего государства. Вот поэтому, сегодня, будучи предпринимателем и находясь в Токио, я отдаю свой голос за будущее страны".Предприниматель Сырымбек Тау
В столице Южной Кореи на участок №258 первым прибыл Юрий Цой, который проживает в Сеуле более 5 лет и тоже занимается предпринимательской деятельностью.
"Я всегда активно слежу на новостями в Казахстане и вижу положительные изменения в стране. Поэтому сегодня решил проголосовать на выборах президента Республики Казахстан". бизнесмен Юрий Цой
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