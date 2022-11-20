Казахстанцы отдали первые голоса на выборах президента

Граждане Казахстана в Японии и Южной Корее 20 ноября одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на внеочередных президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МИД, первым казахстанцем, проголосовавшим в Токио на выборах, стал предприниматель Сырымбек Тау.

"Думаю, что участие в выборах - долг каждого гражданина перед государством. Мы, делая свой выбор, должны активно участвовать в государственном деле. Считаю, что каждый должен внести свой вклад в устойчивое развитие и укрепление нашего государства. Вот поэтому, сегодня, будучи предпринимателем и находясь в Токио, я отдаю свой голос за будущее страны". Предприниматель Сырымбек Тау

В столице Южной Кореи на участок №258 первым прибыл Юрий Цой, который проживает в Сеуле более 5 лет и тоже занимается предпринимательской деятельностью.