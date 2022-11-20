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Выборы президента Казахстана-2022: в Алматы открылись избирательные участки

Избирательные участки, Алматы, выборы президента Фото: Zakon.kz
Корреспондент Zakon.kz побывал на избирательном участке №175 в Алматы, расположенном в КГУ "Общеобразовательная школа №97, и посмотрел, как проходят выборы.

В школе на территории избирательного участка все готово для того, чтобы жители близлежащих домов смогли проголосовать за своего кандидата в президенты по месту жительства.

Также здесь расположен избирательный участок №178.

За пол часа до открытия произошло опломбирование избирательных урн. В соответствии со статьей 40 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" до начала голосования при присутствующих проверили целостность избирательных урн, отсутствие в них избирательных бюллетеней и опломбировали урны в установленном порядке. Затем были опечатаны пустые стационарные и переносные урны для голосования.

выборы, избирательный участок, Алматы, опломбирование

Фото: Zakon.kz

Открывая избирательный участок, директор школы №97, председатель избирательного участка №175 Гульнар Тажибаева отметила, что помещение соответствует всем требованиям конституционного закона о выборах.

"Для тайного голосования установлена кабина, определено место выдачи избирательных бюллетеней. Прозрачная стационарная урна для голосования установлена таким образом, чтобы голосующие при подходе к ней обязательно проходили через кабину для тайного голосования".Гульнар Тажибаева

Наблюдателям, доверенным лицам, представителям СМИ и членам избирательной комиссии обеспечена возможность наблюдать за выдачей бюллетеней, избирательными урнами, за входом и выходом из кабин для тайного голосования.

На избирательном участке присутствуют наблюдатели с общественных объединений и партий: "Аманат", "Общественный проект", "Общественное мнение", "Будущее страны", "Независимый наблюдатель".

Кроме того, на территории избирательного участка предусмотрен медпункт на случай, если кому-то понадобится срочное оказание первой медицинской помощи.

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