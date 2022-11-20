537 избирательных участков открыли свои двери в Восточном Казахстане

В Восточно-Казахстанской области создано 537 избирательных участков, в том числе 32 - в местах временного пребывания граждан.

По данным областной избирательной комиссии, всего в области функционирует 549 избирательных комиссий, среди которых 12 - территориальных, 537 - участковых. В них работают 3609 членов комиссий, из них 84 члена территориальных избирательных комиссий и 3525 членов участковых избирательных комиссий.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Отмечается, что участки будут работать с 7:00 до 20:00 по местному времени.

Проголосовать могут около 500 тыс. восточноказахстанцев, у которых есть избирательное право.

Вместе с тем наблюдение за ходом голосования осуществляют наблюдатели от общественных организаций, политических партий, доверенных лиц кандидатов в президенты Казахстана.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.