Кандидат в президенты Каракат Абден отдала свой голос на выборах

Кандидат в президенты Казахстан от РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден 20 ноября проголосовала на выборах, передает корреспондент Zakon.kz.

Каракат Абден проголосовала на избирательном участке #135, куда пришла вместе со своими родителями.

Отвечая на вопросы журналистов, Каракат Абден поделилась своим мнением о том, как сложится будущее Казахстана в ближайшие 7 лет, если она победит на выборах.

"У меня большие надежды и ожидания от таких хороших, демократических движений в стране. Я думаю, что мы придем к этому справедливому, обновленному Казахстану. У меня очень большие надежды, и за это время я смогла донести свои идеи до всех избирателей, где вижу такое обновление социальных проблем. Для меня это важно. У меня большие надежды на эти будущие семь лет". Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.