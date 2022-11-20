Правительство утвердило критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже

Постановлением правительства Казахстана от 17 ноября 2022 года определены критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже, которые будут применяться с 1 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, определены следующие критерии осуществления торгов ценными бумагами на биржах, функционирующих на территории РК, при соответствии которым дивиденды по данным ценным бумагам не подлежат налогообложению:

объем сделок с ценными бумагами составляет не менее 25 миллионов тенге в календарный месяц; количество сделок с ценными бумагами составляет не менее 50 сделок в календарный месяц.

Указывается, что для сделок, указанных в первом пункте, учитываются исполненные сделки с ценными бумагами.

Также говорится, что АО "Казахстанская фондовая биржа" (по согласованию) и "Биржа Международного финансового центра "Астана" (по согласованию) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, должны размещать на своих интернет-ресурсах информацию о ценных бумагах.

Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года.