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Правительство утвердило критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже

Определены критерии торгов ценными бумагами Фото: pexels
Постановлением правительства Казахстана от 17 ноября 2022 года определены критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже, которые будут применяться с 1 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, определены следующие критерии осуществления торгов ценными бумагами на биржах, функционирующих на территории РК, при соответствии которым дивиденды по данным ценным бумагам не подлежат налогообложению:

  1. объем сделок с ценными бумагами составляет не менее 25 миллионов тенге в календарный месяц;

  2. количество сделок с ценными бумагами составляет не менее 50 сделок в календарный месяц.

Указывается, что для сделок, указанных в первом пункте, учитываются исполненные сделки с ценными бумагами.

Также говорится, что АО "Казахстанская фондовая биржа" (по согласованию) и "Биржа Международного финансового центра "Астана" (по согласованию) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, должны размещать на своих интернет-ресурсах информацию о ценных бумагах.

Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года.

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