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Касым-Жомарт Токаев высказался о своих конкурентах

Касым-Жомарт Токаев высказался о своих конкурентах Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев высказался о своих конкурентах на президентских выборах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Действующий глава государства отметил, что ранее не был хорошо знаком с кандидатами.

"После начала агитационной программы и предвыборной кампании узнал о них больше. Уверен, что это образованные и опытные граждане нашей страны, которые работают и вносят свой вклад в процветание государства".Касым-Жомарт Токаев

Всего ЦИК зарегистрировал шесть кандидатов в президенты. Среди которых:

  • Нурлан Ауесбаев – представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) ;

  • Мейрам Кажыкен, выдвинутый от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

  • Жигули Дайрабаев – кандидат от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

  • Каракат Абден – от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

  • Салтанат Турсынбекова – от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.

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