Касым-Жомарт Токаев высказался о своих конкурентах на президентских выборах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Действующий глава государства отметил, что ранее не был хорошо знаком с кандидатами.

"После начала агитационной программы и предвыборной кампании узнал о них больше. Уверен, что это образованные и опытные граждане нашей страны, которые работают и вносят свой вклад в процветание государства". Касым-Жомарт Токаев

Всего ЦИК зарегистрировал шесть кандидатов в президенты. Среди которых:

Нурлан Ауесбаев – представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) ;

Мейрам Кажыкен, выдвинутый от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Жигули Дайрабаев – кандидат от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден – от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Салтанат Турсынбекова – от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.