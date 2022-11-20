Касым-Жомарт Токаев высказался о своих конкурентах
Действующий глава государства отметил, что ранее не был хорошо знаком с кандидатами.
"После начала агитационной программы и предвыборной кампании узнал о них больше. Уверен, что это образованные и опытные граждане нашей страны, которые работают и вносят свой вклад в процветание государства".Касым-Жомарт Токаев
Всего ЦИК зарегистрировал шесть кандидатов в президенты. Среди которых:
Нурлан Ауесбаев – представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) ;
Мейрам Кажыкен, выдвинутый от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";
Жигули Дайрабаев – кандидат от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";
Каракат Абден – от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";
Салтанат Турсынбекова – от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.