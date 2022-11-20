Токаев: В Казахстане не будет монополии на власть

20 ноября Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане не будет монополии на власть, сообщает корреспондент Zakon.kz.

После того, как глава государства проголосовал на своем избирательном участке, журналисты спросили, хватит ли семи лет для того, чтобы выполнить все обещания перед народом.

"Я считаю, что семи лет будет достаточно. Потому что это большой срок в жизни любого человека. Самое главное, в нашей стране не будет монополии на власть. На это будет запрет, это очень важный момент. За 21 год в стране будет три президента". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, будет ли отставка правительства, когда состоятся парламентские выборы, а также о новом законе о возврате незаконно вывезенных денег.