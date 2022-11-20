В Мангистауской области в первые часы выборов на свет появились 16 детей

В Мангистауской области в первые часы выборов 20 ноября на свет появились 16 новорожденных малышей – 5 мальчиков и 11 девочек, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Центре общественных коммуникаций региона, по статистике в области в последние годы больше рождается мальчиков, а сегодня, в день выборов, девочек родилось вдвое больше.

В перинатальном центре пока прогнозов не делают, поскольку это данные с 00:00 до 08:30. К концу дня ситуация еще может измениться.

​В центре отметили, что молодые мамы также могут принять участие в выборах президента РК.

Сотрудники перинатальных центров, с их слов, также намерены принять участие в выборах.