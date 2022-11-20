Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова, выдвинутая от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол", 20 ноября проголосовала на выборах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Салтанат Турсынбекова проголосовала на избирательном участке №107 в Астане.

"Настрой у меня волнительный, в ожидании итогов выборов. Мы провели активную работу с населением, и я довольна результатом этой работы". Салтанат Турсынбекова

Журналисты поинтересовались хватило ли Салтанат Турсынбековой время на предвыборную кампанию.

"По-моему, каждый кандидат, который выдвинул свою кандидатуру, понимал, насколько высокая должность, на которую он претендент и думаю, он должен был быть готов. Я была готова. Этих дней, что были отведены для агитационной кампании, лично мне было достаточно, поскольку даже если посетила 12 регионов, то в оставшихся 8 регионах очень активно работали наши штабы", - сказала она.

Также у Турсынбековой спросили, как приняло общество идею о том, что в стране может быть женщина-президент.

"Я не скрою, на первых порах было такое восприятие, что разве женщина сможет, это же настолько сможет. Но к концу электорального периода я думаю, что в какой-то мере посодействовала сломать этот менталитет или повернуть его в положительную сторону, возможно, именно благодаря той информации, тем вопросам злободневным, которые волнуют население – это в целом защита прав, верховенство закона везде должно быть, будь то промышленность, сельское хозяйство, авторское право, защита интеллектуальной собственности - мы поднимали вопросы" Салтанат Турсынбекова

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.