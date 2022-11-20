Станислав Канкуров призвал алматинцев голосовать активнее

Секретарь маслихата города Алматы Станислав Канкуров 20 ноября обратился к алматинцам и призвал их активнее голосовать на выборах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

День выборов главы государства в жизни любого государства – это самый ответственный момент, так как вся страна выбирает дальнейший путь развития государства. Станислав Канкуров отметил, что в Алматы исторически сложилось, что электоральная активность и явка на выборы невысокие.

"Существует стереотип о том, что один голос ничего не решит. Это не так. Важен каждый голос. Уделите время и сделайте свой выбор", – отметил секретарь маслихата города Алматы Станислав Канкуров.

Канкуров заявил, что активность алматинцев на выборах – это гарантия того, что мнение будет учтено.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.