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В Уральске некоторым голосующим вручили подарки

в Уральске первым проголосовавшим подарили подарки Фото: Zakon.kz
В Уральске на участке №450 самому первому проголосовавшему сегодня – пожилой женщине – подарили весы, молодому парню, которому недавно исполнилось 18 лет, и он впервые отдал свой голос за кандидата в президенты, также достался подарок, сообщает Zakon.kz.

Маленькой девочке, пришедшей на избирательный участок вместе с бабушкой в 9 часов утра, члены избирательной комиссии вручили "кубик-рубик".

девочке вручили подарок

Фото: Zakon.kz

По данным Центральной избирательной комиссии, всего на данный час в Западно-Казахстанской области проголосовало 20,86% избирателей.

Всего в области в голосовании могут принять участие 442 903 избирателя. В регионе 505 избирательных участков, из низ 14 закрытых – это больницы и следственные изоляторы.

В областном центре, Уральске, 109 участков. Как правило, это государственные учреждения: школы, колледжи, театры.

На подготовку к выборам выделено больше 800 млн тенге.

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