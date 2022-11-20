Личный состав военного вуза участвует в выборах президента Казахстана

На избирательном участке, созданном на территории Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, голосуют более 400 курсантов, из них 34 курсанта – впервые, сообщает Zakon.kz.

По словам курсанта первого курса Димаша Султаналиева, в этом году он достиг совершеннолетия.

"Так что теперь я полноправный избиратель. Горжусь тем, что причастен к событию, от которого зависит не только мое будущее, но и судьба нашей Родины", – сказал курсант.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Преподавательский состав и их семьи голосуют по месту жительства на своих избирательных участках.

"Голосование проходит организованно, в полном соответствии с законодательством о выборах. Личный состав института принимает в нем активное участие". Начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Кайрат Даутов

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В целом, сегодня, 20 ноября 2022 года, на избирательных участках страны проголосуют свыше 130 тыс. военнослужащих, курсантов, представителей гражданского персонала и членов их семей.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.