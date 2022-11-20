Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Личный состав военного вуза участвует в выборах президента Казахстана

Личный состав военного вуза участвует в выборах президента Казахстана Фото: пресс-служба Минобороны РК
На избирательном участке, созданном на территории Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, голосуют более 400 курсантов, из них 34 курсанта – впервые, сообщает Zakon.kz.

По словам курсанта первого курса Димаша Султаналиева, в этом году он достиг совершеннолетия.

"Так что теперь я полноправный избиратель. Горжусь тем, что причастен к событию, от которого зависит не только мое будущее, но и судьба нашей Родины", – сказал курсант.

Личный состав военного вуза участвует в выборах президента Казахстана

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Преподавательский состав и их семьи голосуют по месту жительства на своих избирательных участках.

"Голосование проходит организованно, в полном соответствии с законодательством о выборах. Личный состав института принимает в нем активное участие".Начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Кайрат Даутов

Личный состав военного вуза участвует в выборах президента Казахстана

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В целом, сегодня, 20 ноября 2022 года, на избирательных участках страны проголосуют свыше 130 тыс. военнослужащих, курсантов, представителей гражданского персонала и членов их семей.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.

Читайте также

Высокую явку на выборах президента Казахстана отметили наблюдатели ОДКБ

Байдену исполнилось 80 лет

Нефтяники месторождения Тенгиз принимают участие в выборах

Динара Халдарова
Выборы президента РК-2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
овощи
Обзор цен на продукты: что происходит в регионах страны
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 20 ноября
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 20 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления