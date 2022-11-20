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Самая пожилая долгожительница Казахстана проголосовала в Алматинской области

Самая пожилая долгожительница Казахстана проголосовала в Алматинской области Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Самый пожилой человек в Казахстане, 111-летняя Нуржамал Мергенбаева – жительница села Отеген батыра Илийского района Алматинской области, проголосовала на выборах президента 20 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Нуржамал Абдыкалымовна родилась 2 апреля 1911 года. Во время войны она была тыловым работником. Здоровье бабушки, которая прожила непростую жизнь, все еще крепкое. У нее ясный ум и крепкая память.

"Дети мои, будьте здоровы. Мы свою жизнь уже прожили. Пусть все доживут до моего возраста", – благословила бабушка Нуржамал.

От четырех детей у бабушки Нуржамал 15 внуков, 12 правнуков и пять праправнуков.

Самая пожилая долгожительница Казахстана проголосовала в Алматинской области

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Также члены участкового избирательного участка №397 Конаева принесли переносную урну пенсионерке Муксыне Калдыбаевой прямо на дом. Долгожительница воспользовалась правом голосования на дому и надеется, что молодое поколение также проявит активность на выборах.

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