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Нияз Сундиталиев не попал на избирательный участок из-за коляски, но проголосовал дома

выборы в Карагандинской области Фото: Zakon.kz
Советник акима Карагандинской области, член общественного совета Караганды Нияз Сундиталиев не смог приехать на избирательный участок. Из строя вышла его инвалидная коляска. Он проголосовал дома, сообщает Zakon.kz.

Представители избирательной комиссии принесли известному карагандинцу бюллетень и урну домой.

"Сегодня очень важный день для нашей страны. Мы выбираем, по какому пути будет развиваться Казахстан в предстоящие годы. У каждого гражданина, помимо своего конституционного права, есть еще и обязанности. В том числе – это прийти и проголосовать. Мы видим, как происходит трансформация выборов. Во-первых, есть несколько достойных кандидатов. Также уже существует галочка против всех. Поэтому говорить о том, что на сегодняшний день не являются демократическими или это "выборы без выбора", я считаю, это неправильно. Всех казахстанцев призываю прийти на выборы. Исполнить свой гражданский долг и определить будущего президента на следующие 7 лет. Дать возможность нашей стране и дальше развиваться согласно тем предпочтениям, которые мы сами для себя определили", – сказал Нияз Сундиталиев.

Он стал известен казахстанцам после того, как добровольно передал больным раком детям несколько миллионов тенге. Несколько лет Нияз Сундиталиев был прикован к постели после случайного падения из окна. Средства собирали ему на реабилитацию в израильской клинике, но Нияз решил передать деньги детям в фонд Аружан Саин.

Выборы в Карагандинской области

Фото: Zakon.kz

Известный карагандинский эколог и директор по развитию "ЭкоМузея" Дмитрий Калмыков также призвал казахстанцев голосовать. Он считает, что проявить гражданскую активность необходимо, чтобы была возможность выбрать экологическое будущее нашей страны.

"Необходимо делать выбор, чтобы вы были сильными, и страна была сильная! Если вы не выбрали, это значит, что кто-то выбирает за вас. Тогда вы не реализуете всю энергию и мощь демократии. А демократия – это когда народ выбирает. Если вы хотите чистую окружающую среды, тогда выбирайте! Это решения тех людей, которые вам дадут чистую природу и долгую жизнь", – говорит эколог.

Проголосовать на внеочередных выборах могут 770 тысяч жителей Карагандинской области. Из них впервые голосующих – 6890 и 1841 – кому за 90 лет.

По данным ЦИК РК, на 14:05 по Карагандинской области проголосовало 53,75% избирателей.

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