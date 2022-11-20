Выбор сделан: генералы Казахстана приняли активное участие в президентском голосовании
Председатель "Совета генералов", генерал-майор Махмут Телегусов: "Сегодня мы решаем судьбу Нового и Справедливого Казахстана"
– Я голосовал на избирательном участке № 464, расположенном в поликлинике 19 Турксибского района Алматы. Пришел с супругой Марией Леонидовной. Дети наши пошли голосовать на другие избирательные пункты по месту жительства. Настроение у нас очень хорошее, праздничное, приподнятое, даже пасмурная погода и дождь не испортили.
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Я сделал свой выбор и проголосовал за основу нового государственного устройства, за строительство Нового Казахстана. За народ, устремленный в будущее. За благополучие всех моих соотечественников. За кандидата, у которого есть политическая воля и необходимые для казахстанцев политический курс, твердое намерение исполнить предвыборную программу. За демократию и справедливое общество. За равенство всех. Уверен, сегодняшние выборы имеют судьбоносное значение для нашего государства и всех граждан.
В рядах нашего РОО "Совет генералов" 146 генералов, они находятся в десяти областях, а также в городах Астане, Алматы, Шымкенте. Среди них генералы всех структур – Вооруженных сил РК, МВД, КНБ, МЧС, Национальной гвардии, Пограничной службы и Специальных служб, Военной прокуратуры, военные судьи. Они все в свое время занимали высокие руководящие генеральские должности, в том числе есть экс-министры. Например, экс-министры обороны, генерал-полковник Алибек Касымов и генерал-полковник Сат Токпакбаев.
Все наши генералы сегодня пошли на голосование, за исключением тех, кто в силу преклонного возраста и здоровья не может ходить. К ним прибыли выездные избирательные комиссии. "Совет генералов" еще 5 октября выдвинул своего кандидата в президенты и провел большую подготовительную работу по этому важному событию. Наши генералы в агитационный период работали во всех областях и регионах.
От этих выборов мы ждем многого, но главное, улучшения во всех отношениях – в политической сфере, экономической, социальной, справедливого отношения ко всем нашим гражданам, единства, сплоченности, а в конечном счете, желания каждого из нас активно участвовать в дальнейшем развитии своей страны.
Эти выборы дают надежду, что будущее нашего государства будет без коррупции, а нарушители закона обязательно будут привлекаться к ответу. Также мы надеемся, что у нас будет процветать класс предпринимателей, будут здоровая конкуренция и здоровая экономика.
Экс-председатель КНБ РК, генерал-лейтенант в отставке Адиль Шаяхметов: "Желаю вновь избранному президенту всегда быть с народом"
– Сегодня я пришел голосовать на избирательный участок №584, который находится в гимназии №175 "Жана гасыр", вместе с семьей, потому что выборы нового президента – это очень важное событие в жизни нашей страны и всего казахстанского народа. В настоящее время Казахстан находится на подъеме, наше государство положительно оценено зарубежными государствами и такими авторитетными международными организациями, как ШОС, СВМДА и другими, членами которых мы являемся.
Фото: Zakon.kz
Выборы президента – важная веха в развитии любого государства, они в том числе влияют и на обеспечение национальной безопасности нашей страны. Как известно, наша национальная безопасность определена стратегическими задачами, поставленными руководством страны и которые определены конституционным законом. И сегодня можно сказать, что казахстанское общество имеет дальнейшее гарантированное развитие национальной безопасности, территориальной целостности государства и охраны государственной границы.
Это очень важные вопросы, и ими должны заниматься не только компетентные органы, но и все наши граждане, местные власти, акиматы всех уровней во главе с руководством страны. То есть к нему должен быть всенародный подход, это должно быть задачей номер один всех государственных структур. Вот почему важно каждому из нам прийти на выборы и отдать свой голос за своего кандидата. Правильный выбор главы государства обеспечит нашу национальную безопасность на должном уровне.
Казахстан имеет одну из самых больших протяженностей сухопутной границы в мире, которая составляет 14 тыс. 500 км, и сейчас с учетом того, что мир очень сильно меняется, с учетом локальных ситуаций вокруг нашего государства, российско-украинского конфликта, миграции и других моментов, связанных с обстановкой в соседней стране, нам необходимо и дальше укреплять нашу границу, технически оснащать новые усиленные пограничные пункты как в северных, так и в других регионах страны. Надеемся, сегодняшние выборы должным образом повлияют на решение всех этих вопросов.
Я постоянно хожу на выборы и хочу сказать, что сегодняшние выборы отличаются от предыдущих тем, что проходят в очень активной фазе. Мы все видим, что наши граждане и НПО уже не те, они открыто высказывают свои позиции, мнения, требования. Думаю, если требования народа будут исполнены, то наша страна будет развиваться в нужном русле, и казахстанцы могут быть спокойны за свое будущее и за национальную безопасность.
Независимому Казахстану уже более 30 лет, у нас уже имеется опыт охраны государственной границы, защиты суверенитета, территориальной целостности и в целом национальной безопасности. Этот опыт надо и дальше обогащать и технически развивать, тогда все вопросы, связанные с безопасностью страны, будут максимально решены.
Желаю вновь избранному президенту всегда быть с народом, знать его проблемы и чаяния, больше находиться в регионах, знать, чем и как живут простые люди, только тогда он будет полностью владеть обстановкой в стране и правильно руководить.
Экс-министр обороны РК, генерал-полковник Сат Токпакбаев: "Рад, что я и все мои близкие имели возможность проголосовать за будущее нашей Родины"
– Сегодняшние выборы – архиважный этап в жизни независимого Казахстана. Каждый из нас, придя на выборы, голосует за Новый и Справедливый Казахстан. И тем более, что будущий президент избирается не на пять, а на семь лет. Уверен, что в течение этого времени наша страна еще больше окрепнет и станет сильнейшим государством в мире.
Фото: Zakon.kz
Мы все ждем от этих выборов кардинальных перемен в лучшую сторону и надеемся, что мы все станем свидетелями того, как наша страна, уже сегодня имеющая большой авторитет на международной арене, станет еще больше узнаваемой в мире. Окрепнет экономика и другие жизненно важные сферы. За семь лет будет осуществлено много важных дел, проектов, мероприятий, в том числе по укреплению независимости и суверенитета, улучшению жизни каждого казахстанца и мы все будем чувствовать себя уверенно. Вот для этого я и пришел сегодня голосовать вместе с супругой Сауле на избирательный участок №584, который находится в гимназии №175 "Жана гасыр". Был рад, что встретил здесь и одного из своих друзей, экс-председателя КНБ Адиля Шаяхметова, который тоже пришел на выборы вместе со своей семьей.