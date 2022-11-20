Выбор сделан: генералы Казахстана приняли активное участие в президентском голосовании

В рядах РОО "Совет генералов" – 146 генералов Вооруженных сил РК, МВД, КНБ, МЧС, Национальной гвардии, Пограничной службы, Специальных служб, Военной прокуратуры, военные судьи. Сегодня каждый из них проголосовал за будущего президента страны, сообщает Zakon.kz.

Председатель "Совета генералов", генерал-майор Махмут Телегусов: "Сегодня мы решаем судьбу Нового и Справедливого Казахстана"

– Я голосовал на избирательном участке № 464, расположенном в поликлинике 19 Турксибского района Алматы. Пришел с супругой Марией Леонидовной. Дети наши пошли голосовать на другие избирательные пункты по месту жительства. Настроение у нас очень хорошее, праздничное, приподнятое, даже пасмурная погода и дождь не испортили.

Фото: Zakon.kz

Участвуя в президентских выборах, мы решаем судьбу Нового и Справедливого Казахстана, поэтому с удовольствием отдали свои голоса за нашего будущего президента, выполнили свой гражданский долг.

Я сделал свой выбор и проголосовал за основу нового государственного устройства, за строительство Нового Казахстана. За народ, устремленный в будущее. За благополучие всех моих соотечественников. За кандидата, у которого есть политическая воля и необходимые для казахстанцев политический курс, твердое намерение исполнить предвыборную программу. За демократию и справедливое общество. За равенство всех. Уверен, сегодняшние выборы имеют судьбоносное значение для нашего государства и всех граждан.

В рядах нашего РОО "Совет генералов" 146 генералов, они находятся в десяти областях, а также в городах Астане, Алматы, Шымкенте. Среди них генералы всех структур – Вооруженных сил РК, МВД, КНБ, МЧС, Национальной гвардии, Пограничной службы и Специальных служб, Военной прокуратуры, военные судьи. Они все в свое время занимали высокие руководящие генеральские должности, в том числе есть экс-министры. Например, экс-министры обороны, генерал-полковник Алибек Касымов и генерал-полковник Сат Токпакбаев.

Все наши генералы сегодня пошли на голосование, за исключением тех, кто в силу преклонного возраста и здоровья не может ходить. К ним прибыли выездные избирательные комиссии. "Совет генералов" еще 5 октября выдвинул своего кандидата в президенты и провел большую подготовительную работу по этому важному событию. Наши генералы в агитационный период работали во всех областях и регионах.

От этих выборов мы ждем многого, но главное, улучшения во всех отношениях – в политической сфере, экономической, социальной, справедливого отношения ко всем нашим гражданам, единства, сплоченности, а в конечном счете, желания каждого из нас активно участвовать в дальнейшем развитии своей страны.

Эти выборы дают надежду, что будущее нашего государства будет без коррупции, а нарушители закона обязательно будут привлекаться к ответу. Также мы надеемся, что у нас будет процветать класс предпринимателей, будут здоровая конкуренция и здоровая экономика.

Экс-председатель КНБ РК, генерал-лейтенант в отставке Адиль Шаяхметов: "Желаю вновь избранному президенту всегда быть с народом"

– Сегодня я пришел голосовать на избирательный участок №584, который находится в гимназии №175 "Жана гасыр", вместе с семьей, потому что выборы нового президента – это очень важное событие в жизни нашей страны и всего казахстанского народа. В настоящее время Казахстан находится на подъеме, наше государство положительно оценено зарубежными государствами и такими авторитетными международными организациями, как ШОС, СВМДА и другими, членами которых мы являемся.

Фото: Zakon.kz

Руководство нашей страны предпринимает очень серьезные меры и шаги для дальнейшего развития экономики, права, социальной жизни. В последние годы особенно заметно укрепление социального блока, что очень важно для благополучия и процветания наших граждан. Неплохо решаются вопросы повышения заработной платы, в том числе для работников сферы здравоохранения, образования. Но главное наше достижение – это то, что в нашей стране мир и покой, дружба и согласие между представителями всех национальностей и народностей. И я уверен, что с избранием нового президента Казахстан и дальше будет двигаться по всем тем приоритетным критериям и направлениям, которые он уже наметил.

Выборы президента – важная веха в развитии любого государства, они в том числе влияют и на обеспечение национальной безопасности нашей страны. Как известно, наша национальная безопасность определена стратегическими задачами, поставленными руководством страны и которые определены конституционным законом. И сегодня можно сказать, что казахстанское общество имеет дальнейшее гарантированное развитие национальной безопасности, территориальной целостности государства и охраны государственной границы.

Это очень важные вопросы, и ими должны заниматься не только компетентные органы, но и все наши граждане, местные власти, акиматы всех уровней во главе с руководством страны. То есть к нему должен быть всенародный подход, это должно быть задачей номер один всех государственных структур. Вот почему важно каждому из нам прийти на выборы и отдать свой голос за своего кандидата. Правильный выбор главы государства обеспечит нашу национальную безопасность на должном уровне.

Казахстан имеет одну из самых больших протяженностей сухопутной границы в мире, которая составляет 14 тыс. 500 км, и сейчас с учетом того, что мир очень сильно меняется, с учетом локальных ситуаций вокруг нашего государства, российско-украинского конфликта, миграции и других моментов, связанных с обстановкой в соседней стране, нам необходимо и дальше укреплять нашу границу, технически оснащать новые усиленные пограничные пункты как в северных, так и в других регионах страны. Надеемся, сегодняшние выборы должным образом повлияют на решение всех этих вопросов.

Я постоянно хожу на выборы и хочу сказать, что сегодняшние выборы отличаются от предыдущих тем, что проходят в очень активной фазе. Мы все видим, что наши граждане и НПО уже не те, они открыто высказывают свои позиции, мнения, требования. Думаю, если требования народа будут исполнены, то наша страна будет развиваться в нужном русле, и казахстанцы могут быть спокойны за свое будущее и за национальную безопасность.

Независимому Казахстану уже более 30 лет, у нас уже имеется опыт охраны государственной границы, защиты суверенитета, территориальной целостности и в целом национальной безопасности. Этот опыт надо и дальше обогащать и технически развивать, тогда все вопросы, связанные с безопасностью страны, будут максимально решены.

Желаю вновь избранному президенту всегда быть с народом, знать его проблемы и чаяния, больше находиться в регионах, знать, чем и как живут простые люди, только тогда он будет полностью владеть обстановкой в стране и правильно руководить.

Экс-министр обороны РК, генерал-полковник Сат Токпакбаев: "Рад, что я и все мои близкие имели возможность проголосовать за будущее нашей Родины"

– Сегодняшние выборы – архиважный этап в жизни независимого Казахстана. Каждый из нас, придя на выборы, голосует за Новый и Справедливый Казахстан. И тем более, что будущий президент избирается не на пять, а на семь лет. Уверен, что в течение этого времени наша страна еще больше окрепнет и станет сильнейшим государством в мире.

Фото: Zakon.kz

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с этим праздником – выборами президента, с тем, что мы имеем возможность внести свой вклад в это важное дело и тем самым в развитие нашего независимого Казахстана. Я рад, что сегодня я и все мои близкие, любимые люди имели возможность проголосовать за будущее нашей Родины, за ее развитие и процветание. Это не просто слова.