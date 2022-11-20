В Абайской области пришли голосовать молодожены, роженицы и самый высокий в области человек

Ветеран ВОВ, прямой потомок Абая, роженицы, молодожены, только сегодня зарегистрировавшие брак, и даже самый высокий человек в районе, рядом с которым все кажутся мелкими, – вот далеко не полный перечень тех, кто пришел на свои избирательные участки в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

В Кокпектинском районе на избирательный участок №785 пришел Вячеслав Вишняков, который по праву считается самым высоким человеком в районе, а, может быть, и во всей Абайской области.

2 метра 20 сантиметров составляет рост моториста одного из коммунальных предприятий районного центра. Человек труда, Вячеслав Вишняков честно выполняет свою работу, у него жена Айжан и любимый сынишка. На избирательный участок он пришел, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Фото: пресс-служба акима Абайской области

97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Елеусизы Кенбаева родные и близкие привели на избирательный участок в родном селе Актас Кокпектинского района Абайской области. Елеусиз-ага, несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье, предпочел сам приехать на избирательный участок, а не заказывать избирательную урну к себе домой.

"Очень важно избрать человека, который будет стоять во главе всей страны. Принять участие в выборах – большая честь и ответственность для всех казахстанцев", – считает Елеусиз Кенбаев, ветеран ВОВ.

Он родился в марте 1925 года в селе Кокпекты и уже с 16-летнего возраста пошел работать на рудник "Акжал". В 1943 году ушел на фронт, где воевал в составе 120-го минометного артиллерийского полка в Амурской области, располагавшегося в Благовещенске. Уже после капитуляции Германии в мае 1945 года продолжал воевать с Японией. За годы службы на фронте был награжден орденом Маршала Жукова, орденом Сталина, медалью "За Победу над Японией" и юбилейными медалями.

В 1948 году он демобилизовался, вернулся домой, где создал семью, в которой родились потом 8 детей. После войны Елеусиз Кенбаев устроился работать водителем на маслозавод совхоза "Чигилек". За доблестный многолетний труд ему присвоено звание ветерана труда.

Фото: пресс-служба акима Абайской области

В Абайском районе на избирательный участок пришел проголосовать прямой потомок Абая, почетный гражданин Абайского района 85-летний Манатай Балтакайулы.

"Наш долг – сделать выбор, дать пример молодежи, в которой важно воспитать патриотизм и ответственность. Мы ответственны за будущее нашей страны, именно поэтому я принимаю участие в сегодняшних выборах. Несмотря на мои 85 лет, я сделал выбор в пользу будущих поколений. Желаю, чтобы наша страна процветала и вошла в список самых развитых государств", – говорит Манабай Балтакайулы.

Аксакал внес огромный вклад в развитие родного края, за что пользуется заслуженным уважением земляков. За особые заслуги был награжден медалями "Ерен еңбегі үшін", "В.И. Ленин туғанына 100 жыл толуына орай", "Еңбектегі ерлігі үшін", "Тың жерлерді игергені үшін", "Еңбек ардагері" и Почетной грамотой Верховного Совета КазССР.

Фото: пресс-служба акима Абайской области

Особая атмосфера царила в день выборов на закрытом избирательном участке №280 в Семее. На голосование приходили молодые мамы, лишь на днях родившие своих малышей.

20 ноября в Абайской области родились 17 малышей: 10 девочек и 7 мальчиков. В Областном перинатальном центре свой выбор за будущее Казахстана сделали 116 будущих мам и недавно родивших женщин.

Фото: пресс-служба акима Абайской области

Свой выбор сделали и молодожены Ерлан и Аяжан Задановы из Жарминского района, которые только утром, 20 ноября, заключили законный брак. Жених и невеста, несмотря на свадебные торжества и застолье, решили посетить избирательный участок и проголосовать за своего кандидата в президенты.

"Сегодня важный день для нас, так как в этот день мы стали семьей. Также этот день совпал с историческим событием для всей нашей страны – выборами президента. Мы решили исполнить свой гражданский долг и сделать выбор, который повлияет на будущее нашей страны", – сказала невеста Аяжан Заданова.

Екатерина Гуляева