Люди без постоянного места жительства тоже выбирают президента в Павлодаре

В павлодарском "Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", который в народе называют приютом для бездомных, переносная урна для голосования не осталась пустой, передает корреспондент Zakon.kz.

Несмотря на трудное положение, обитатели приюта считают участие в выборах важным делом.

В центре находятся около сотни человек.

Фото: Zakon.kz

59-летний избиратель Александр Бучнев мечтает, чтобы власти не забывали о гражданах, оказавшихся за бортом обычной жизни. Он - из четырех десятков проголосовавших.

Александр рассказал корреспонденту Zakon.kz, что долго размышлял над вопросом и сначала хотел игнорировать выборы.

"Но нужно что-то менять. Мне, например, нужна инвалидность, а ее сейчас долго оформляют. В мае этого года мне отняли ногу, я все документы собрал, прошел ВТЭК, сдал бумаги 28 сентября. И до сих пор нет ответа. Вообще я бездомный, но иногда подрабатывал. В мае натер ногу, а потом все вылилось в заражение. Надо было палец ампутировать, но не было 31 тысячи на страховой полис и время упустил. Я хочу, чтобы человечнее относились к народу", – говорит Александр Бучнев.

Другой бездомный избиратель Виталий Черкашин только три недели назад освободился из мест лишения свободы.

"Пришел в приют для бездомных, но, надеюсь, что только на время. Решил с прошлым завязать, сейчас прохожу комиссию, чтобы устроиться на работу. Лично мое мнение, голосовать надо. Сам я детдомовский, мне было нелегко, долго сидел. Но президента выбираю во второй раз. Программы нынешних кандидатов слушал еще в колонии, определился, какая мне больше по душе", – говорит Виталий Черкашин.

Другие обитатели приюта рассказали, что отдают свой голос, потому что так было принято "с советских времен".

Фото: Zakon.kz

"В приюте для бездомных я часто нахожусь, иногда на улице живу, иногда с детьми. Голосую просто потому, что все это делают, так принято. Все же какое-то общение", – говорит постоянная обитательница приюта Валентина.

Сотрудники "Центра ресоциализации" отмечают, что контингент здесь совершенно разный. Есть "хронические" бездомные, без улицы не представляющие жизни, страдающие алкоголизмом. В холодное время они приходят по крышу учреждения, весной отправляются снова на улицы, ночуют в теплотрассах и в заброшенных дачах. Много бывших заключенных. Есть люди, неожиданно попавшие в сложную ситуацию, которые еще недавно вели другой образ жизни и хотят вернуться в привычную обстановку.

На это надеется бывший учитель Амантай Булашев. Это человек предпенсионного возраста, в прошлом году перенес инсульт. О причинах расставания с женой и дочерью мужчина не говорит. Однако верит в лучшее.

"Я первый раз голосую в приюте для бездомных. По образованию педагог, когда-то преподавал историю детям в деревенской школе, затем трудился на заводе. Несколько лет назад вместе с большим коллективом строил новый автодорожный мост через Иртыш, хотел след и память оставить о себе, чтобы внуки гордились. Но сейчас так сложилась моя судьба, что пришлось прийти сюда. Здесь тепло, кормят, не дают пропасть. А голосую я, потому что выбираю жизнь и считаю, что гражданином можно и нужно оставаться в любой ситуации", - рассказал Амантай Булашев.

По словам члена избирательной комиссии Даулетпека Мукашева, все бездомные временно прописаны по адресу центра и относятся к участку №4.

"Для голосования обязательно нужно предъявить документ, удостоверяющий личность в оригинале или электронном виде. К сожалению, у некоторых его нет. Но большинство тех, кто имеет документ, выразили желание отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты", – рассказал член комиссии Даулетпек Мукашев.

Ирина Адылканова