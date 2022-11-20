В Шымкенте молодожены прямо из ЗАГСа отправились на избирательный участок

Во второй половине дня активность шымкентских избирателей не снизилась. На 77 избирательном участке к четырем часам дня проголосовало больше половины выборщиков. Одними из них стали новоиспеченные молодожены Акмарал и Даурен Тойбол, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Пара молодоженов прямиком из ЗАГСа направилась на избирательный участок. Даурен и Акмарал познакомились два года назад в call-центре одного из сотовых операторов, где и поныне работает Акмарал. А когда поняли, что вместе жить им предопределено судьбой, то приняли первое важное совместное решение – совместить свое торжество со значимым днем государства.

Фото: Zakon.kz

Молодожены, получив документы о регистрации брака, сразу направились на избирательный участок.

"Когда мы планировали свадьбу, то решили, что обязательно зарегистрируемся в исторический для нашей страны и нас день. И вот с разрешения наших родителей это все совпало – и регистрация, и выборы. Сегодня мы стали мужем и женой, сегодня мы пришли на выборы и проголосовали за нашего общего кандидата в президенты", – рассказал Даурен Тойбол.

А молодая супруга сообщила, что на вечер, 20 ноября, у них намечено еще одно важное, торжественное и радостное событие – Кыз Узату Той.

Фото: Zakon.kz

Появление молодоженов на избирательном участке стало неожиданным, и предизбиркому пришлось искать подарки молодым людям.

По словам заместителя председателя участковой избирательной комиссии Замиры Тойтановой, в округе проживает 978 избирателей, и на данный момент уже проголосовали около 500 человек.

Сергей Павленко