В Шымкенте молодожены прямо из ЗАГСа отправились на избирательный участок
Пара молодоженов прямиком из ЗАГСа направилась на избирательный участок. Даурен и Акмарал познакомились два года назад в call-центре одного из сотовых операторов, где и поныне работает Акмарал. А когда поняли, что вместе жить им предопределено судьбой, то приняли первое важное совместное решение – совместить свое торжество со значимым днем государства.
Фото: Zakon.kz
Молодожены, получив документы о регистрации брака, сразу направились на избирательный участок.
"Когда мы планировали свадьбу, то решили, что обязательно зарегистрируемся в исторический для нашей страны и нас день. И вот с разрешения наших родителей это все совпало – и регистрация, и выборы. Сегодня мы стали мужем и женой, сегодня мы пришли на выборы и проголосовали за нашего общего кандидата в президенты", – рассказал Даурен Тойбол.
А молодая супруга сообщила, что на вечер, 20 ноября, у них намечено еще одно важное, торжественное и радостное событие – Кыз Узату Той.
Фото: Zakon.kz
Появление молодоженов на избирательном участке стало неожиданным, и предизбиркому пришлось искать подарки молодым людям.
По словам заместителя председателя участковой избирательной комиссии Замиры Тойтановой, в округе проживает 978 избирателей, и на данный момент уже проголосовали около 500 человек.
Сергей Павленко