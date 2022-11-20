Я был удивлен очередью казахстанцев в Москве, пришедших на голосование – певец

Обладатель титула "Голос Евразии", известный казахстанский певец Ержан Нургалиев, проживающий в настоящее время в Москве, принял участие в голосовании на выборах президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Известный казахстанский певец Ержан Нургалиев, проживающий сейчас в Москве, принял участив в выборах президента Казахстана.

"Я пришел на избирательный участок №265, который находится при посольстве Казахстана в Москве. Это мое первое голосование за рубежом. Честно говоря, придя на избирательный участок, я очень удивился, что здесь стоит большая очередь наших соотечественников, желающих выполнить свой гражданский долг. С другой стороны, это приятно. Значит, нашим соотечественникам не все равно, кто будет возглавлять нашу страну". Певец Ержан Нургалиев

Артист считает, что "это выбор не отдельных людей, это выбор каждого человека, каждого гражданина и выбор, прежде всего, перед самим собой, перед семьей и перед страной в целом".

"Нам всем надо понимать, что судьба страны зависит от каждого из нас, от нашей позиции, от нашего мировоззрения, от нашего отношения к своей стране и своему народу. Не надо ждать и надеяться, что кто-то за тебя решит, если ты сам ничего для этого не делаешь. Каждый должен профессионально заниматься своим делом, не так ли? Артисты должны петь, политики должны заниматься политикой, ученые – заниматься наукой…" Певец Ержан Нургалиев

Когда каждый занимается своим делом, он реально воздействует на ситуацию в целом, отметил певец.

– Желаю, чтобы наши граждане могли бы не только говорить, но и реально влиять на развитие своей страны, своего государства своим неравнодушным, заинтересованным отношением к нему, – говорит Ержан. – Я очень люблю свою Родину и хочу пожелать своей стране процветания и благополучия.