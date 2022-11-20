Подведены итоги международного турнира по стрельбе из лука
Фото: пресс-служба Федерации стрельбы из лука
Завершился ежегодный международный турнир "Гран-при Казахстан" в честь памяти основателя стрельбы из лука в столице, заслуженного тренера РК Ли Светланы Николаевны, сообщает Zakon.kz.
После пятидневной борьбы определились победители и призеры в упражнениях личного и командного первенства.
"Среди 8 стран участниц, 6 областей Казахстана, 94 спортсменов можно отметить успешное выступление команды Азербайджана (2 "золота" в категории кадеты), лидерство в блочном луке одержала команда из России. Гости из соседних стран – Грузия, Узбекистан, Кыргызстан – также завоевали призовые медали в командном и личном первенствах", – отметил президент столичной Федерации стрельбы из лука Габит Сатмагамбетов.
Так, спортсмены города Астаны завоевали медали в командном и личном зачетах следующих степеней:
Воропаева Александра (классический лук, личное первенство среди женщин);
Мухтияров Вячеслав (классический лук, личное первенство среди мужчин);
Асет Адемир (блочный лук, личное первенство среди мужчин);
Амангельдi Айман (блочный лук, личное первенство среди женщин);
Камар Рахымжан (классический лук, личное первенство среди кадетов);
Ермуханова Сабина (классический лук, личное первенство среди девушек).
Сборную города Астаны поддержали олимпийские чемпионы Серик Сапиев и Илья Ильин.
"Следующий год для всех спортсменов решающий – лицензионный. Будем бороться за возможность представлять нашу страну на Олимпийских играх в 2024 году, но для этого необходимо пройти азиатские и мировые первенства. У нас никогда не было олимпийцев в этом виде спорта," – добавил президент столичной Федерации стрельбы из лука.
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