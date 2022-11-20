На одном из участков Алматы избиратели обнаружили чужие подписи напротив своих фамилий
Фото: Zakon.kz
Информация о том, что на участке №253 в Алматы избиратель обнаружил чужие проставленные подписи напротив своей фамилии, появилась в соцсети, сообщает Zakon.kz.
Двое алматинцев, придя на голосование, обнаружили напротив своих фамилий чужие подписи.
Председатель Территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова прокомментировала произошедшее.
"На избирательном участке №253 по ошибке члена комиссии избиратель расписался в другой графе, пришел другой избиратель. Комиссией составлен акт о нарушении членом комиссии при выдаче бюллетеня. Вынесено решение об отстранении данного члена комиссии". Председатель Территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ