На одном из участков Алматы избиратели обнаружили чужие подписи напротив своих фамилий

Фото: Zakon.kz

Информация о том, что на участке №253 в Алматы избиратель обнаружил чужие проставленные подписи напротив своей фамилии, появилась в соцсети, сообщает Zakon.kz.

Двое алматинцев, придя на голосование, обнаружили напротив своих фамилий чужие подписи. Председатель Территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова прокомментировала произошедшее. "На избирательном участке №253 по ошибке члена комиссии избиратель расписался в другой графе, пришел другой избиратель. Комиссией составлен акт о нарушении членом комиссии при выдаче бюллетеня. Вынесено решение об отстранении данного члена комиссии". Председатель Территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова 20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана. Читайте также После закрытия участков на территории Казахстана явка избирателей составила 69,43% Димаш Кудайберген проголосовал на выборах президента Казахстана Последний избирательный участок за рубежом открылся в США

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