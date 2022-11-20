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В ВКО двое детей и четверо взрослых застряли на трассе в снегу

помощь спасателей Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Глубоковском районе на слиянии рек Сержиха и Малая Уба на автомобилях Nissan Patrol и "УАЗ" застряли в снегу 6 человек, из них двое детей, сообщает Zakon.kz.

На помощь людям спасатели отправились на высоко проходимом "ТРЭКОЛе".

Всех шестерых эвакуировали и доставили в Усть-Каменогорск.

Оказавшиеся в экстренной ситуации люди выехали с базы отдыха и стали "заложниками" снегопада, продолжающегося в регионе сутки.

ДЧС ВКО напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период:

  • Необходимо внимательно следить за прогнозами синоптиков.

  • Не игнорировать специальные сообщения службы ЧС ("штормовые предупреждения") в средствах массовой информации и в мобильном приложении "Дармен".

  • Выезжая за пределы населенных пунктов, оборудовать автомобиль тросом, аптечкой, термосом с чаем и запасом продуктов, фонариком и зарядным устройством для телефона.

  • Взять спальники или шерстяное одеяло.

  • Обязательно в машине должны быть запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, ремкомплект, знак аварийной остановки. Таким комплектом инструментов сможете помочь себе и другим водителям, что очень важно в экстремальных условиях.

При угрозе или возникновении ЧС звонить на номер телефона "112".

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