В ВКО двое детей и четверо взрослых застряли на трассе в снегу
На помощь людям спасатели отправились на высоко проходимом "ТРЭКОЛе".
Всех шестерых эвакуировали и доставили в Усть-Каменогорск.
Оказавшиеся в экстренной ситуации люди выехали с базы отдыха и стали "заложниками" снегопада, продолжающегося в регионе сутки.
ДЧС ВКО напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период:
Необходимо внимательно следить за прогнозами синоптиков.
Не игнорировать специальные сообщения службы ЧС ("штормовые предупреждения") в средствах массовой информации и в мобильном приложении "Дармен".
Выезжая за пределы населенных пунктов, оборудовать автомобиль тросом, аптечкой, термосом с чаем и запасом продуктов, фонариком и зарядным устройством для телефона.
Взять спальники или шерстяное одеяло.
Обязательно в машине должны быть запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, ремкомплект, знак аварийной остановки. Таким комплектом инструментов сможете помочь себе и другим водителям, что очень важно в экстремальных условиях.
При угрозе или возникновении ЧС звонить на номер телефона "112".