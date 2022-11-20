В ВКО двое детей и четверо взрослых застряли на трассе в снегу

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Глубоковском районе на слиянии рек Сержиха и Малая Уба на автомобилях Nissan Patrol и "УАЗ" застряли в снегу 6 человек, из них двое детей, сообщает Zakon.kz.

На помощь людям спасатели отправились на высоко проходимом "ТРЭКОЛе". Всех шестерых эвакуировали и доставили в Усть-Каменогорск. Оказавшиеся в экстренной ситуации люди выехали с базы отдыха и стали "заложниками" снегопада, продолжающегося в регионе сутки. ДЧС ВКО напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период: Необходимо внимательно следить за прогнозами синоптиков.

Не игнорировать специальные сообщения службы ЧС ("штормовые предупреждения") в средствах массовой информации и в мобильном приложении "Дармен".

Выезжая за пределы населенных пунктов, оборудовать автомобиль тросом, аптечкой, термосом с чаем и запасом продуктов, фонариком и зарядным устройством для телефона.

Взять спальники или шерстяное одеяло.

Обязательно в машине должны быть запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, ремкомплект, знак аварийной остановки. Таким комплектом инструментов сможете помочь себе и другим водителям, что очень важно в экстремальных условиях. При угрозе или возникновении ЧС звонить на номер телефона "112". Читайте также В центре Москвы начался крупный пожар Пять человек погибли и 18 пострадали при стрельбе в ночном клубе США В Астане скончался пожарный, спасший трех человек

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