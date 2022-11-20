В ЗКО в день выборов активность и поддержку друг другу оказали соседи

Своеобразную акцию в день выборов для своих соседей устроил водитель школьного автобуса Оразай Саркупов. Он помог им доехать до ближайшего избирательного участка, расположенного в школе №48, сообщает Zakon.kz.

Школа находится в селе Деркул Деркульского сельского округа, это почти в 5 км от их дома.

"Мы с утра приехали на выборы дружной компанией. На улице Пролетарской живем много лет, активно участвуем в общественной жизни нашего маленького поселка. Участвовать в выборах президента, считаем, это гражданский долг каждого казахстанца. Никогда не остаемся в стороне от таких событий, верю, что наши голоса нужны стране. Сам я воспитал 5 детей, сейчас они уже взрослые, создали семьи, воспитывают своих детей. Дети тоже трудятся каждый в своей выбранной сфере и тоже очень ответственно относятся ко всем важным событиям в жизни страны и нашего региона", – сказал Оразай-агай.

Еще за несколько дней вперед Оразай-ага предупредил всех соседей, что в воскресенье они могут проехать вместе с ним на выборы. Все были довольны, так как погода сейчас стоит довольно холодная, а до избирательного участка идти пешком далеко. Сплоченность, взаимовыручка, дружеское участие всегда помогают жителям села Новостройка преодолевать любые жизненные неурядицы. И в радости, и в горе соседи поддержат, помогут.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Про соседей есть много народных поговорок, идущих из жизни. Они доказывают, что порой соседи становятся даже ближе родни – "Близкий сосед лучше дальней родни", "Не купи двора, купи хорошего соседа", "Не припасла хозяйка обеду, так, видно, толкнуться к соседу", "Плохо жить, коль с соседями не дружить".

На вопрос: "Почему вы пришли на выборы?", каждый отвечал, что переживает за будущее страны. Ведь, проигнорировав выборы сегодня, человек показывает, что ему неважно, кто будет руководить страной, как он будет жить, как будут жить его родные и близкие.

"А нам не все равно", – ответили дружные соседи.

И таких отзывчивых водителей немало, кто помогал своим соседям быстрее добраться до избирательного участка и проголосовать за будущее своей страны. Многие жители приходили на избирательные участки всем домом, вместе с соседями по подъезду, как жители дома №28 города Аксая Бурлинского района.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Шумно и многолюдно было и на избирательных участках Жангалинского района. Оказалось, что небольшое столпотворение вызвали избиратели, которые пришли голосовать по-соседски вместе.

"Мы живем на одной улице, наши соседи все отзывчивые, сплоченные, любят всегда участвовать вместе и в субботниках, и в любых других общественных делах села. Для всех нас выборы президента страны – важное событие, ответственное. Никто не остался в стороне, каждый отдал свой голос, сделав выбор", – сказали сельчане.