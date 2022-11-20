В ЗКО в день выборов голосовали коллективами

На выборы президента страны многие коллективы пришли все вместе, дружно и сплоченно отдав свои голоса за достойного кандидата, сообщает Zakon.kz.

Подрядная организация КПО б.в ТОО "KKS-Sicim", занимающаяся разработкой и добычей газа на Карачаганакском нефтегазовом месторождении, организовала голосование для работников, находящихся в день выборов на вахте, практически без отрыва от производства. Напомним, что сотни вахтовиков сегодня находятся на работе и проживают в вахтовом городке компании, расположенном в городе Аксае Бурлинского района Западно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"507 работников написали заявления на голосование в день выборов на производстве. Для них была подготовлена переносная урна для голосования. Такой шаг позволяет реализовать свое гражданское право тем людям, которые по разным причинам не могут прийти на избирательный участок. В частности, наши работники сегодня находятся на вахте, но имели огромное желание принять непосредственное участие в таком важном событии для всей страны. Переносную урну привезли на территорию нашего участка в 12 утра, и вахтовики с удовольствием приняли участие в процессе голосования. Каждый из них ответственно подошел к президентским выборам, многие работники не первый раз участвуют в выборах и считают, что в таких моментах нужно быть очень ответственными, дисциплинированными и настоящими патриотами своей страны, знать свои законные права и пользоваться правом выбора", – отметил координатор отдела трудовых отношений компании "KKS-Sicim" Амир Курманов.

Также, по словам представителя компании, еще 200 работников компании проголосовали и отдали свои голоса на избирательном участке, в здании физкультурно-оздоровительного комплекса. Для 250 вахтовиков, являющихся жителями города Аксая, компания дала возможность проголосовать у себя на избирательных участках, к которым они прикреплены. Каждый из голосующих был освобожден на три часа от работы, чтобы иметь возможность, не торопясь, проголосовать за лучшего кандидаты в президенты РК.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Представители компании отметили, что за работником сохраняется заработная плата и обеспечивается проезд после голосования на рабочее место.

Всем коллективом на избирательный участок города Аксая пришли работники ТОО "Орал" вместе с руководителем предприятия Сагынгалий Алмашевым. В Казталовском районе пожарная служба в полном составе пришла голосовать на избирательный участок также вместе со своим руководителем Сырымом Табылдиевым.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Массовое коллективное голосование прошло в Акжаикском районе, на избирательные участки пришли сотрудники районного отдела "Казахтелеком", работники районной библиотеки, спортивного клуба. Также единодушно голосовали на избирательных участках медицинские работники Чингирлауской районной центральной больницы.

Всего в коллективе трудятся более 300 человек, которые с раннего утра отдали свои голоса за самого достойного кандидата в президенты РК.