Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Президентские выборы в Казахстане завершились

Завершились Фото: Zakon.kz
В Алматы работали 600 избирательных участков для голосования, в некоторых районах они были открыты с 6 утра. Голосование длилось до 20.00, сообщает Zakon.kz.

После закрытия участка комиссия из наблюдателей может остаться, чтобы следить за процессом вскрытия урн и подсчета голосов.

Далее членами избирательной комиссии срезается пломба и вскрываются избирательные урны.

В первую очередь откроют переносные урны с бюллетенями людей, которые отдали свои голоса на дому. После этого в присутствии наблюдателей откроют стационарную урну, и начнется процесс подсчета общего числа бюллетеней.

Завершились

Фото: Zakon.kz

"После подсчета голосов заполняется протокол, акт закрытия участка, а также погашаются неиспользованные бюллетени, и потом уже сдается протокол в Территориальную избирательную комиссию Алмалинского района". Директор школы N54 и председатель избирательной участковой комиссии N114 Куралай Ошанова

По ее словам, на подсчет голосов выделяется 12 часов с момента закрытия участка. Всего на этот процесс уйдет более 3-4 часов.

В целом, участок был подготовлен в соответствии с требованиями, члены избирательных комиссий относились доброжелательно, народ активно приходил на выборы.

Голосование на участке прошло спокойно, прозрачно, в строгом соответствии с законом РК.

Завершились

Фото: Zakon.kz

Всего на избирательном участке было 9 членов комиссии, а также 6 наблюдателей из разных общественных объединений: "Аманат", "Ел ертеңі", "Жастар үні", "Когамдык пiкiр", "Еркіндік қанаты".

В заключении секретарь комиссии отметила, что голосование на участке прошло без каких-либо нарушений норм выборного законодательства.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходило голосование на внеочередных выборах президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

Завершились

Фото: Zakon.kz

Читайте также

После закрытия участков на территории Казахстана явка избирателей составила 69,43%

Димаш Кудайберген проголосовал на выборах президента Казахстана

Последний избирательный участок за рубежом открылся в США

Дарига Турысбекова
Выборы президента РК-2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
овощи
Обзор цен на продукты: что происходит в регионах страны
Выборы президента Казахстана 2022. Текстовая трансляция
Выборы президента Казахстана 2022. Трансляция
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления