Коллекция любовных писем Боба Дилана продана на аукционе за 670 тысяч долларов
Как пишет The Hollywood Reporter, магазин намерен сделать архив писем, насчитывающий 150 страниц, доступным для фанатов Дилана и исследователей его творчества.
Отмечается, что письма написаны в период с 1957 по 1959 гг. Они были адресованы девушке по имени Барбара Энн Хьюитт, с которой Дилан встречался в школе. В них он в том числе размышляет о смене фамилии (тогда еще известный как Циммерман), признается Хьюитт в своих чувствах и приглашает на концерт Бадди Холли, а также выражает надежду на то, что у него получится продать свои записи миллионным тиражом.
Письма Дилана были обнаружены дочерью Хьюитт после того, как экс-возлюбленная артиста скончалась в 2020 году.
На аукционе также были проданы несколько других памятных вещей Дилана, в том числе архив из 24 "Стихотворений без названий", написанных, когда певец и автор песен учился в Университете Миннесоты. Он был продан почти за 250 тыс. долларов; и одна из самых ранних известных подписанных фотографий Дилана, которая ушла с молотка за более чем 24 тыс. долларов.