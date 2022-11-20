Коллекция любовных писем Боба Дилана продана на аукционе за 670 тысяч долларов

Известный португальский книжный магазин Lello купил на аукционе коллекцию из 42 писем американского автора-исполнителя, лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана почти за 670 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hollywood Reporter, магазин намерен сделать архив писем, насчитывающий 150 страниц, доступным для фанатов Дилана и исследователей его творчества.

Отмечается, что письма написаны в период с 1957 по 1959 гг. Они были адресованы девушке по имени Барбара Энн Хьюитт, с которой Дилан встречался в школе. В них он в том числе размышляет о смене фамилии (тогда еще известный как Циммерман), признается Хьюитт в своих чувствах и приглашает на концерт Бадди Холли, а также выражает надежду на то, что у него получится продать свои записи миллионным тиражом.

Письма Дилана были обнаружены дочерью Хьюитт после того, как экс-возлюбленная артиста скончалась в 2020 году.

На аукционе также были проданы несколько других памятных вещей Дилана, в том числе архив из 24 "Стихотворений без названий", написанных, когда певец и автор песен учился в Университете Миннесоты. Он был продан почти за 250 тыс. долларов; и одна из самых ранних известных подписанных фотографий Дилана, которая ушла с молотка за более чем 24 тыс. долларов.