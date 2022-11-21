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Актеру из "Назад в будущее" вручили гуманитарный Оскар

актер Фото: Instagram/realmikejfox
Американскому актеру Майклу Джей Фоксу, сыгравшему Марти Макфлая в серии "Назад в будущее", вручили гуманитарный Оскар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, Фокса наградили за вклад в борьбу против болезни Паркинсона.

Недуг поразил актера на самом пике его карьеры, когда ему было 29 лет. С тех пор Фокс активно жертвует средства фондам, исследующим болезнь и помогающим ее жертвам.

Во время вручения премии актер пошутил над своими симптомами, сказав: "Меня от вас бросает в дрожь".

Отметим, что Майкл Джей Фокс снялся в главной роли в более 10 фильмах, а также был задействован еще не менее 60 телепроектов.

Гуманитарный Оскар это нерегулярная награда, вручаемая Американской академией кинематографических искусств и наук за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма. Претенденты на получение награды определяются исключительно членами совета управляющих Академии, они же голосованием выбирают победителя.

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