Актеру из "Назад в будущее" вручили гуманитарный Оскар
Как пишет The New York Times, Фокса наградили за вклад в борьбу против болезни Паркинсона.
Недуг поразил актера на самом пике его карьеры, когда ему было 29 лет. С тех пор Фокс активно жертвует средства фондам, исследующим болезнь и помогающим ее жертвам.
Во время вручения премии актер пошутил над своими симптомами, сказав: "Меня от вас бросает в дрожь".
Отметим, что Майкл Джей Фокс снялся в главной роли в более 10 фильмах, а также был задействован еще не менее 60 телепроектов.
Гуманитарный Оскар это нерегулярная награда, вручаемая Американской академией кинематографических искусств и наук за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма. Претенденты на получение награды определяются исключительно членами совета управляющих Академии, они же голосованием выбирают победителя.