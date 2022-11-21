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Джо Байден призвал власти ответить на эпидемию насилия в США

президент США Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден считает, что вооруженное насилие стало эпидемией в Штатах и призвал к реакции со стороны властей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, таким образом Байден отреагировал на инцидент со стрельбой в ночном клубе в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, где в ночь на 20 ноября погибли 5 человек и 18 получили ранения. Подозреваемый задержан.

Мы должны ответить на эпидемию... в виде насилия с применением огнестрельного оружия, - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

Байден также отметил, что вооруженное насилие имеет разрушительный и возрастающий эффект по отношению к американскому обществу.

Кроме того, он выразил соболезнования родственникам жертв нападения.

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