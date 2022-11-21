Дерматолог рассказала, как обезопасить себя в отопительный сезон

Российский косметолог-дерматолог Наталия Гайдаш дала несколько советов, как ухаживать за кожей во время отопительного сезона, сообщает Zakon.kz

В интервью радио Sputnik, эксперт отметила, что сухость воздуха в помещениях в может негативно сказываться на состоянии человека поэтому в отопительный сезон очень важно правильно заботиться о коже лица.

"Сухой воздух всегда негативно влияет на качество кожи, потому что она начинает плохо увлажняться, ухудшается гидролипидный баланс. В таких случаях кожа гораздо больше подвержена всем воздействиям извне, потому что на ней образуются трещинки и микротравмы, которые чреваты привнесением инфекции" Наталия Гайдаш

Компенсировать недостаток влаги в квартире можно несколькими способами, заявила Гайдаш. Самый лучший вариант — увлажнитель воздуха. Такие приборы в идеале нужно поставить в каждой комнате в доме. Поможет также развешивание на батареях мокрых простыней.

В отопительный сезон очень важно правильно заботиться о коже лица, подчеркнула дерматолог. По ее словам нужно использовать максимум увлажняющих средств. Кроме того, необходимо пить достаточное количество воды (примерно два литра в день) и исключить из рациона соленые, острые и перченые продукты, которые берут влагу на себя.