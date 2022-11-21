Дерматолог рассказала, как обезопасить себя в отопительный сезон
В интервью радио Sputnik, эксперт отметила, что сухость воздуха в помещениях в может негативно сказываться на состоянии человека поэтому в отопительный сезон очень важно правильно заботиться о коже лица.
"Сухой воздух всегда негативно влияет на качество кожи, потому что она начинает плохо увлажняться, ухудшается гидролипидный баланс. В таких случаях кожа гораздо больше подвержена всем воздействиям извне, потому что на ней образуются трещинки и микротравмы, которые чреваты привнесением инфекции"Наталия Гайдаш
Компенсировать недостаток влаги в квартире можно несколькими способами, заявила Гайдаш. Самый лучший вариант — увлажнитель воздуха. Такие приборы в идеале нужно поставить в каждой комнате в доме. Поможет также развешивание на батареях мокрых простыней.
В отопительный сезон очень важно правильно заботиться о коже лица, подчеркнула дерматолог. По ее словам нужно использовать максимум увлажняющих средств. Кроме того, необходимо пить достаточное количество воды (примерно два литра в день) и исключить из рациона соленые, острые и перченые продукты, которые берут влагу на себя.
"В идеале нужно употреблять продукты с высоким содержанием воды. Это свежие фрукты и овощи, в которых много минералов и витаминов. Если зимой их недостаточно, то тогда их можно компенсировать с помощью биодобавок, например, коллагена с витамином С".Наталия Гайдаш