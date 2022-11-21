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Появилось видео авиаударов турецких военных самолетов по боевикам в Сирии и Ираке

Появились кадры авиаударов по террористам на севере Сирии Фото: скриншот видео
В воскресенье власти Турции показали, как проходило начало военно-воздушной операции «Коготь-меч» против террористов группировки YPG/PKK на севере Сирии и севере Ирака, сообщает Zakon.kz

В Twitter аккаунте министерства национальной обороны Турции опубликовали кадры авиаударов по объектам боевиков.

В сообщении в соцсети говорится, что "таким образом были уничтожены убежища, бункеры, пещеры, туннели, склады боеприпасов, так называемые штабы и тренировочные лагеря, принадлежащие террористам, которые угрожают нашей стране, нации и безопасности границ".

Операция последовала за терактом, который произошел 13 ноября в Стамбуле, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и 81 был ранен. Власти Турции заявили, что нападение было совершено террористической группировкой PKK/YPG. При теракте использовалась тротиловая бомба.

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