Появилось видео авиаударов турецких военных самолетов по боевикам в Сирии и Ираке

В воскресенье власти Турции показали, как проходило начало военно-воздушной операции «Коготь-меч» против террористов группировки YPG/PKK на севере Сирии и севере Ирака, сообщает Zakon.kz

В Twitter аккаунте министерства национальной обороны Турции опубликовали кадры авиаударов по объектам боевиков.

В сообщении в соцсети говорится, что "таким образом были уничтожены убежища, бункеры, пещеры, туннели, склады боеприпасов, так называемые штабы и тренировочные лагеря, принадлежащие террористам, которые угрожают нашей стране, нации и безопасности границ".

Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi! #PençeKılıç 🇹🇷 pic.twitter.com/qHhYNrNIXb November 20, 2022

Операция последовала за терактом, который произошел 13 ноября в Стамбуле, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и 81 был ранен. Власти Турции заявили, что нападение было совершено террористической группировкой PKK/YPG. При теракте использовалась тротиловая бомба.