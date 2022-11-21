Появилось видео авиаударов турецких военных самолетов по боевикам в Сирии и Ираке
В Twitter аккаунте министерства национальной обороны Турции опубликовали кадры авиаударов по объектам боевиков.
В сообщении в соцсети говорится, что "таким образом были уничтожены убежища, бункеры, пещеры, туннели, склады боеприпасов, так называемые штабы и тренировочные лагеря, принадлежащие террористам, которые угрожают нашей стране, нации и безопасности границ".
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2022
Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi! #PençeKılıç 🇹🇷 pic.twitter.com/qHhYNrNIXb
Операция последовала за терактом, который произошел 13 ноября в Стамбуле, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и 81 был ранен. Власти Турции заявили, что нападение было совершено террористической группировкой PKK/YPG. При теракте использовалась тротиловая бомба.