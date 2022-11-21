В России прогнозируют рост затрат на новогодний стол

Российские эксперты напоминают о скором подорожании любимых новогодних продуктов: икры и шампанского и возможности закупить их выгодно в "допраздничный" период, сообщает Zakon.kz

Аналитики говорят, что цены на продукты к праздничному застолью уже начинают расти.

Так, по данным доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, которые она привела агентству "Прайм" динамика цен на рыбную продукцию бьет рекорды.

"Килограмм охлажденного лосося "прибавил" к цене 27,64%, и к концу декабря, скорее всего, подорожает еще на 10%. На столько же уже подорожали соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (4,83%), креветки (22,09%). Чуть меньше, но все равно ощутимо подорожала икра лососевых рыб (на 12,5%)". Ольга Лебединская

Кроме того Лебединская отметила, что бутылка игристого вина обойдется уже в 500 рублей (в прошлом году ее можно было приобрести и за 390 рублей), недорогое виноградное вино — в 460 рублей.

Ранее другой российский эксперт Валентина Милашевская заявила агентству, что в первую очередь ожидается серьезный рост цены на шампанское — в среднем на 41,4 процента.

Алкоголь и консервы — единственные продукты, которые можно закупить для застолья заранее.