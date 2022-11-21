Пентагон увеличит темпы разработки гиперзвукового оружия, чтобы догнать Россию

Американцы торопятся провести все необходимые испытания и исследования, чтобы быстрее внедрить технологию гиперзвукового оружия, сообщает Zakon.kz

Пентагон намерен срочно наверстать упущенное. Об этом телеканалу CNN заявил директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США, вице-адмирал Джонни Вулф.

"До недавнего времени у нас не было реальной движущей силы, чтобы взять эту технологию и внедрить ее в систему вооружения. В этом не было необходимости. Потребность сейчас есть, поэтому у нас есть ощущение срочности, чтобы добиться этого". Джонни Вулф

Как выяснилось, в прошлом месяце, когда военные провели два испытательных пуска ракет для сбора данных для гиперзвуковой разработки, в США признали, что Китай и Россия разработали оружие, которого у них нет. Каждый из двух испытательных пусков проводил около дюжины различных экспериментов в различных областях, таких как термостойкие материалы, высокотехнологичная электроника и легкие материалы, все из которых необходимы для успешной разработки и развертывания гиперзвукового оружия.

Армия планирует принять на вооружение гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW) в следующем году, что сделает его первой гиперзвуковой системой, используемой военными. Система использует двухступенчатую ракету-носитель для разгона планирующего снаряда до гиперзвуковой скорости. Затем планирующее тело летит к своей цели на очень высокой скорости, используя свою кинетическую энергию в качестве оружия.

Военно-морской флот планирует разместить собственную версию системы на эсминцах с управляемыми ракетами класса Zumwalt в 2025 году, а версия для гиперзвуковой ракеты подводного базирования в настоящее время запланирована на конец этого десятилетия.