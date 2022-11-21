Недалеко от Алматы рано утром произошло землетрясение
Фото: pixabay
В 285 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана 21 ноября в 04:57 зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По информации сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, энергетический класс землетрясения 9,2. Магнитуда MPV – 4,3. Координаты эпицентра – 42.35° с.ш. 80.20° в.д.
Кроме того, сообщается, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
Накануне землетрясение произошло в 104 км от Талдыкоргана.
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