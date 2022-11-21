Недалеко от Алматы рано утром произошло землетрясение

Фото: pixabay

В 285 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана 21 ноября в 04:57 зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

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