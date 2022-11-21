Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Недалеко от Алматы рано утром произошло землетрясение

Недалеко от Алматы рано утром произошло землетрясение Фото: pixabay
В 285 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана 21 ноября в 04:57 зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По информации сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, энергетический класс землетрясения 9,2. Магнитуда MPV – 4,3. Координаты эпицентра – 42.35° с.ш. 80.20° в.д.

Кроме того, сообщается, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Накануне землетрясение произошло в 104 км от Талдыкоргана.

Читайте также

Джо Байден призвал власти ответить на эпидемию насилия в США

В ВКО двое детей и четверо взрослых застряли на трассе в снегу

В центре Москвы начался крупный пожар

Елена Вебер
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
овощи
Обзор цен на продукты: что происходит в регионах страны
Выборы президента Казахстана 2022. Текстовая трансляция
Выборы президента Казахстана 2022. Трансляция
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления