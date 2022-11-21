Токаев наградил казахстанцев за строительство домов для погорельцев в Костанайской области

Президент Касым-Жомарт Токаев 21 ноября 2022 года подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, опубликованному на сайте Акорды, глава государства постановил "за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области наградить":

орденом "Құрмет":

– председателя наблюдательного совета ТОО "Строй Элит Дом" Ибраимова Даулета Дулатовича;

– директора ТОО "CK КBS" Карамакина Бауржана Сабитовича;

– генерального директора АО "Рудныйсоколовстрой" Орымбаева Нурлана Бахетжановича;

орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени:

– старшего прораба СУ "Отделстрой" АО "Рудныйсоколовстрой" Владимирову Оксану Рашитовну;

– каменщика ТОО "БК-Строй" Жаксалыкова Олжабая Баймендовича;

медалью "Ерен еңбегі үшін":

– бригадира ТОО "Строй Элит Дом" Ариккулова Ерболата Булатовича;

– заместителя директора ТОО "Алюминстрой" Абдикова Дархана Жаныбековича;

– директора филиала ТОО "Алия-Сервис" Бекжанова Таира Ренатовича;

– директора ТОО "Парасат Строй Проект" Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы;

– директора ТОО "БК-Стройпром" Кима Сергея Романовича.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Обновлено в 10:16

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, "за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области Ә. Айдосұлы, А. К. Муканов, А. А. Сейткалиев, Б. К. Танжариков, А. С. Татиева, Р. Г. Бочоришвили, А. О. Дергунов поощрены почетной грамотой президента Республики Казахстан".

2 сентября 2022 года на территории двух лесничеств КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб.

10 сентября в 10:00 в оперштабе ДЧС Костанайской области сообщили, что пожары в Аулиекольском районе потушены.

13 сентября прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия, – п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК, в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства".

15 сентября в отношении руководителя КГУ судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

22 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил 20 казахстанцев за помощь в тушении пожаров в Костанайской области.