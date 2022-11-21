Более 4 млрд тенге задолжали работодатели своим сотрудникам

В Казахстане на 1 ноября госинспекторы труда выявили на 781 предприятии республики задолженность по заработной плате перед 18,9 тыс. работниками на сумму более 4 млрд 359,2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты, руководителям данных предприятий было выдано 719 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 130,1 млн тенге.

"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 17,2 тыс. работников. Им выплачено 4 млрд 234,1 млн тенге", – сообщили в Минтруда.

Также в министерстве рассказали, что на 1 ноября 2022 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования составила 92,2 тыс. человек, при этом 87,3 тыс. казахстанцев выплата была назначена впервые именно в этом году.

Согласно законодательству, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня Центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии данных о регистрации в качестве безработного информационная система Минтруда направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.