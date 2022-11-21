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МИД: Завершил работу последний избирательный участок за рубежом

МИД: Завершил работу последний избирательный участок за рубежом Фото: пресс-служба МИД РК
В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что завершил работу последний избирательный участок за рубежом – в Сан-Франциско, передает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, "явка избирателей составила 100%".

МИД: Завершил работу последний избирательный участок за рубежом

Фото: пресс-служба МИД РК

20 ноября 2022 года в Казахстане
прошли внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 06:00.

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