МИД: Завершил работу последний избирательный участок за рубежом
Фото: пресс-служба МИД РК
В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что завершил работу последний избирательный участок за рубежом – в Сан-Франциско, передает корреспондент Zakon.kz.
Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, "явка избирателей составила 100%".
20 ноября 2022 года в Казахстане
Фото: пресс-служба МИД РК
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