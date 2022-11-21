Более 31 млн доз вакцин от COVID-19 испортились на Филиппинах

Из 31 млн вакцин почти 70% закупил частный сектор и местные органы власти страны. На вакцины потратили 272 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Из общего количества около 24 млн вакцин испортились из-за короткого срока годности, рассказала TeleRadyo сотрудник Министерства здравоохранения Филиппин Мария Розарио Вергейр.

Оставшиеся 7 млн вакцин пропали из-за перепада температур.

"Из 31 млн доз почти 70% были закуплены частным сектором и местными органами власти". Мария Розарио Вергейр

Она отметила, у более ранних версий прививок срок годности был всего шесть месяцев с даты розлива. Помимо этого, нерешительность среди населения по вакцинации возросла по второй половине 2022 года.

По состоянию на 17 ноября около 73,6 млн филиппинцев были полностью вакцинированы. Только 20,8 млн человек получили первую дозу.

Ранее ВОЗ установила пороговый уровень потерь вакцин на уровне 10%. Однако в странах с низким уровнем дохода этот показатель вырос до 30%.

Мария Розарио Вергейр заявила, что Минздрав проведет специальную двухдневную кампанию по вакцинации в декабре. Ее проведут для детей в возрасте от пяти до 11 лет.