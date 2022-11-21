Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Джо Байден помилует двух индеек

Байден помилует двух индеек Фото: pixabay
Старая традиция уберегает птиц от Дня благодарения. В этот день традиционным блюдом на столах американских семей считается индейка, сообщает Zakon.kz.

Две индейки с ранчо в штате Северная Каролина получат президентское помилование, которое не позволит им когда-либо оказаться на столе в День благодарения, передает New York Post.

Президент Джо Байден примет участие в ежегодной церемонии 21 ноября на ранчо Circle S за пределами города Шарлотт.

Истоки этой традиции Белого дома расплывчаты. По одной версии, церемония помилования была введена при президенте Джордже Буше – старшем. По другой – при Аврааме Линкольне.

После помилования индейки проведут остаток своих дней в Университете штата Северная Каролина.

"Штат Северная Каролина является домом для некоторых ведущих мировых экспертов в области птицеводства и животноводства. Мы обеспечиваем высокое качество преподавания, исследований и распространения знаний для удовлетворения потребностей отрасли и развития нашего штата”.Временный декан в штате Северная Каролина Джон Доул

Когда птицы прибудут в университет, для них будет подготовлен просторный загон с климат-контролем.

Несмотря на экстравагантные условия проживания, пара птиц не сможет полностью расслабиться. Эксперты университета заявили, что планируют построить передвижной курятник для перевозки индеек на ярмарки и другие общественные мероприятия в ознакомительных и образовательных целях.

Наиболее важной частью является образовательный компонент. Эти индейки помогут обучать студентов и информировать общественность о современных методах ведения сельского хозяйства Северной Каролины и важности птицеводства.

Северная Каролина – один из штатов, которые считаются родиной крупных производителей индейки.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в стране ежегодно производится более 200 млн индеек, а экономический эффект составляет более 24 млрд долларов.

Читайте также

В Казахстане планируют увеличить квоты на прием кандасов и переселенцев в 2023 году

Сколько голосов получил каждый кандидат на выборах президента Казахстана

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Данияр Кунафин
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликовано видео с реакцией
Опубликовано видео с реакцией Токаева на результаты exit-poll
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
Недалеко от Алматы рано утром произошло землетрясение
Недалеко от Алматы рано утром произошло землетрясение
Клуб однолюбов: какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды
Какие знаки зодиака по-настоящему влюбляются один раз в жизни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления