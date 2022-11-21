Джо Байден помилует двух индеек

Старая традиция уберегает птиц от Дня благодарения. В этот день традиционным блюдом на столах американских семей считается индейка, сообщает Zakon.kz.

Две индейки с ранчо в штате Северная Каролина получат президентское помилование, которое не позволит им когда-либо оказаться на столе в День благодарения, передает New York Post.

Президент Джо Байден примет участие в ежегодной церемонии 21 ноября на ранчо Circle S за пределами города Шарлотт.

Истоки этой традиции Белого дома расплывчаты. По одной версии, церемония помилования была введена при президенте Джордже Буше – старшем. По другой – при Аврааме Линкольне.

После помилования индейки проведут остаток своих дней в Университете штата Северная Каролина.

"Штат Северная Каролина является домом для некоторых ведущих мировых экспертов в области птицеводства и животноводства. Мы обеспечиваем высокое качество преподавания, исследований и распространения знаний для удовлетворения потребностей отрасли и развития нашего штата”. Временный декан в штате Северная Каролина Джон Доул

Когда птицы прибудут в университет, для них будет подготовлен просторный загон с климат-контролем.

Несмотря на экстравагантные условия проживания, пара птиц не сможет полностью расслабиться. Эксперты университета заявили, что планируют построить передвижной курятник для перевозки индеек на ярмарки и другие общественные мероприятия в ознакомительных и образовательных целях.

Наиболее важной частью является образовательный компонент. Эти индейки помогут обучать студентов и информировать общественность о современных методах ведения сельского хозяйства Северной Каролины и важности птицеводства.

Северная Каролина – один из штатов, которые считаются родиной крупных производителей индейки.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в стране ежегодно производится более 200 млн индеек, а экономический эффект составляет более 24 млрд долларов.