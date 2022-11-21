Сколько голосов получил каждый кандидат на выборах президента Казахстана

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров рассказал, сколько голосов получил каждый кандидат на внеочередных выборах президента страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Нурлана Абдирова, голоса избирателей распределились следующим образом:

за Касым-Жомарта Токаева – 6 456 392 человек, или 81,31%;

за Жигули Дайрабаева – 271 641 человек, или 3,42%;

за Каракат Абден – 206 206 человек, или 2,6%;

за Мейрама Кажыкена – 200 907 человек, или 2,53%;

за Нурлана Ауесбаева – 176 116 человек, или 2,22%;

за Салтанат Турсынбекову – 168 731 человек, или 2,12%.

"Против всех" проголосовали 460 484 казахстанцев, или 5,8%.

Новость по теме Озвучена итоговая явка избирателей на выборах президента Казахстана

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. Победу в них одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.