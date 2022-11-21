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Сколько голосов получил каждый кандидат на выборах президента Казахстана

Сколько голосов получил каждый кандидат на выборах президента Казахстана Фото: Zakon.kz
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров рассказал, сколько голосов получил каждый кандидат на внеочередных выборах президента страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Нурлана Абдирова, голоса избирателей распределились следующим образом:

  • за Касым-Жомарта Токаева – 6 456 392 человек, или 81,31%;

  • за Жигули Дайрабаева – 271 641 человек, или 3,42%;

  • за Каракат Абден – 206 206 человек, или 2,6%;

  • за Мейрама Кажыкена – 200 907 человек, или 2,53%;

  • за Нурлана Ауесбаева – 176 116 человек, или 2,22%;

  • за Салтанат Турсынбекову – 168 731 человек, или 2,12%.

"Против всех" проголосовали 460 484 казахстанцев, или 5,8%.

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20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. Победу в них одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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