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Пропавший чиновник проголосовал на выборах в СИЗО Петропавловска

СИЗО Фото: Толеген Иманов
Руководитель Управления энергетики Северо-Казахстанской области Бахыт Ильясов пропал несколько месяцев назад. Съемочная группа одного из телеканалов застала чиновника в СИЗО в день выборов. Однако никаких официальных комментариев по задержанию Бахыта Ильясова не было, сообщает Zakon.kz.

На сайте ведомства, которое возглавлял Бахыт Ильясов, указано, что он руководит управлением энергетики в Северо-Казахстанской области и по сей день, пишет Петропавловск.news.

Бахыт Ильясов в октябре прошлого года стал руководителем Управления энергетики СКО. Журналисты отмечают, что он был открытым для прессы, охотно давал комментарии в области ЖКХ.

В августе этого года он пропал из информационного пространства. Никаких объяснений ситуации не дал и Антикоррупционный комитет. Шло время, а суть дела не становилась яснее.

На выборах президента Казахстана съемочная группа одного из казахстанских телеканалов снимала процесс голосования в следственном изоляторе Петропавловска. Одним из голосовавших был Бахыт Ильясов.

Видеозапись с процессом этого голосования выложил на странице в группе "Законопослушный гражданин" журналист Толеген Иманов.

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