Экоактивистку арестовали в Великобритании за приставание к известному ведущему

Эмму Смарт выволокли из престижного ресторана, где подают морепродукты. Там экоактивистка приставала к телеведущему и натуралисту, одному из пионеров документальных фильмов о природе сэру Дэвиду Аттенборо, сообщает Zakon.kz.

Эмма Смарт, активистка движения Animal Rebellion, попыталась поговорить с 96-летним Аттенборо в Дорсете. Полицейские вытащили ее на улицу после того, как она отказалась оставить ведущего в покое и покинуть здание.

Сообщается, что экоактивистка хотела поговорить с Аттенборо об изменении климата. Она также раскритиковала будущие выпуски его документальных фильмов о природе.

"Нам не нужен еще один документальный сериал, показывающий нам, что мы теряем. Около 150 видов вымирают во всем мире каждый божий день. Что нам нужно, так это действие". Эмма Смарт

Видеозапись инцидента привлекла внимание пользователей Twitter. Они похвалили полицейских и раскритиковали экоактивистку, которая, по их мнению, отторгает людей от движения Animal Rebellion.

Marine biologist Emma Smart attempts to talk to Sir David Attenborough as he dines in luxury seafood restaurant, before being dragged out by police.



Emma is not alone in her pleas for climate action - scientists across the globe are begging for urgent change. #PlantBasedFuture pic.twitter.com/2zkvC3oz1i November 18, 2022

Комментаторы также не оценили настойчивость Эммы Смарт в отношении пожилого человека.

Она также собиралась передать натуралисту письмо о том, что сейчас "в тюрьмах за акции протеста находятся 35 человек". В письме она попросила сэра Аттенборо вступиться за них.

Ранее экоактивисты Letzte Generation провели ряд уличных акций протеста в Германии и попытались нанести ущерб произведениям искусства в музеях ФРГ, Австрии и Италии.

14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.

Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в Музее Барберини в Потсдаме.

В испанском Музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.