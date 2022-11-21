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Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 463,55 тенге, поднявшись сразу на 4,05 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 64,80 тенге (+0,88).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 476,44 тенге, рубля – в 7,61 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,5-467 тенге, евро – по 473-479 тенге, российские рубли – по 7,27-7,42 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 21 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на сорт Brent снизилась на 0,97% и составила 86,77 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь понизилась на 0,74%, до 79,52 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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