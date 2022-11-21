В Казахстане утвердили требования по информатизации в детсадах, школах и колледжах

Министр просвещения приказом от 14 ноября 2022 года утвердил минимальные требования к объектам информатизации в области образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, в школах цифровая система управления обучением должна включать:

формирование цифрового профиля обучающегося (журнал посещения и успеваемости, домашние задания, свидетельства, сертификаты, оценки, расписание, олимпиады, профориентация);

формирование цифрового профиля педагога;

формирование классов;

управление обучающимися (контингент) и педагогами (персонал);

ведение мониторинга учебного процесса;

формирование учебного плана;

формирование каталога предметов;

формирование расписания занятий, суммативного оценивания за раздел и суммативного оценивания за четверть;

формирование собственных уроков для педагогов;

проведение дистанционного обучения (создание видеоконференций, чатов, архивирование и хранение данных);

формирование домашних заданий, проверка и выставление оценок;

ведение журнала посещений и успеваемости;

расчет педагогической нагрузки;

ведение тестирование (промежуточный контроль, прокторинг);

ведение аналитического модуля (статистика, отчеты, анкетирование с возможностью перевода в диаграммы и другие формы отчетов);

ведение обратной связи (анкетирование, часто задаваемые вопросы, чаты, форумы, мессенджеры, рассылка объявлений и сообщений с возможностью вложения файлов);

ведение нормативно-справочной информации;

настройка ролей учебного процесса: педагог, методист, тьютор, директор, заместитель директора, обучающийся, родитель или законный представитель обучающегося;

мобильное приложение, при его наличии с безвозмездным доступом для обучающихся, родителей и иных законных представителей обучающихся.

Предусматривается, что цифровой образовательный ресурс в организациях среднего, в том числе специального и специализированного образования содержит каталог цифровых уроков и материалов по всем предметам действующей учебной программы на казахском и русском языках с 1 по 11 классы.

Образовательные материалы состоят из видеоуроков, аудиоматериалов, визуальных изображений, конспектов, интерактивных упражнений, симуляторов, глоссариев, объяснений, которые соответствуют типовым учебным программам по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования.

Аналогичные цифровые образовательные ресурсы предусмотрены и по остальным предметам, включая литературу, английский язык, французский язык, немецкий язык, виртуальные симуляторы либо видео лабораторных работ по таким учебным предметам, как естествознание (на казахском и русском языках), физика (на казахском и русском языках), химия (на казахском и русском языках), биология.

Кроме того, должно быть предусмотрено наличие сурдоперевода для детей с нарушениями слуха и аудиосопровождение для детей с нарушениями зрения.

Приказ вводится в действие с 29 ноября, за исключением пункта о сурдопереводе, который вводится в действие с 1 января 2024 года.