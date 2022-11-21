Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 22 ноября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, северо-западе, востоке, в центре – снег.

По республике ожидаются туман, гололед, на севере, востоке, юге, юго-востоке – усиление ветра, на севере, востоке, в центре – метель.

В горных районах Туркестанской, Жетысуской областей, на юге, в горных районах Алматинской области, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области – сильный дождь и снег.

В Астане – переменная облачность, временами небольшой снег, туман. Ветер западный, северо- западный ночью, 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°С, днем -6...-8°С.

В Алматы – переменная облачность, осадки, временами сильные (преимущественно дождь), туман. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +6...+8°С.

В Шымкенте – переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +10...+12°С.