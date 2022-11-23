Топ-5 лучших смартфонов 2022 года

Сегодня рынок насыщен разными моделями смартфонов. А все компании по их производству соперничают за внимание покупателей. Поэтому из многообразия вариантов крайне сложно выбрать что-то одно. Редакция Zakon.kz изучила самые популярные модели телефонов и их преимущества.

Если говорить о простых требованиях к хорошему телефону, то потребители обращают внимание не только на лаконичный и стильный дизайн, но и на технические характеристики устройства.

Apple iPhone 13 Pro Max

Хороший смартфон от Apple, который всегда будет в тренде. Продается в разных цветовых вариантах, в том числе и в ярких – зеленом, розовом, синем. Здесь реализована защита класса IP68 – и телефону не страшно падение в воду. По производительности и защищенности железа эта компания, безусловно, занимает лидирующую позицию. "Мозговая деятельность" обеспечивается 6-ядерным процессором, который на протяжении получаса может работать даже на глубине до 6 м. Смотреть видео на этой модели можно без остановки 28 часов.

У айфонов есть много интересных возможностей, связанных с камерой. В улучшенной фото- и видеосъемке используются три новых модуля: суперширик, основная широкоугольная камера и телефото. Причем у основной камеры есть еще и оптическая стабилизация. Это позволяет делать качественные фотографии. В категории видео появилась функция «Сам себе режиссер», а встроенная нейросеть следит за лицами и объектами, самостоятельно меняя фокусировку.

Диагональ экрана составляет 6.7 дюйма и не может не радовать глаз. Адаптивная частота обновления экрана увеличена до 120 Гц. С такими характеристиками смотреть видео и фильмы значительно лучше.

Но есть у устройства незначительные минусы. А именно, пользователи жалуются на слишком слабые аккумуляторы. Производитель пытается решить проблему, но полностью избавиться от этого все равно не может.

Samsung Galaxy S21

В этой модели кардинально изменен блок камер, монолитный щиток заменен на открытую концепцию. Стальной корпус, сочетающийся с открытым блоком камер, смотрится современно и стильно. Кроме того, экран смартфона стал не только ярче, но и экономичнее. Основные камеры соединяются металлической рамкой, которая стильно надстраивается над верхним углом смартфона.

Специальная технология Eye Comfort Shield позволяет работать и при ярком солнце. Но основной фишкой стал 5-нанометровый чипсет, с помощью которого на 20% была увеличена мощность процессора и на 35% – скорость видеокарты. По камерам все тоже на высоте: детализация изображения разрешением целых 8К.

Любителей музыки порадовали и новыми наушниками Buds Pro с объемным эффектом звучания, улучшенным шумоподавлением и новыми функциями, например, одновременным использованием на нескольких устройствах. Разработчики называют их лучшими в категории беспроводных. В комплекте такие наушники не предусмотрены и приобрести их можно отдельно.

Эксперты отмечают, что установить игры на телефон – не лучшее решение, поскольку устройство сильно нагревается. Для этого нужно будет выбрать другой смартфон. Еще из минусов – при плохом освещении получаются не очень хорошие фото и видео.

Galaxy A52

У смартфона стильный и эргономичный дизайн в 4-цветной линейке, в том числе фиолетовый. Это еще один "народный телефон" после А51, в котором идеальное соотношение цена – качество. Из конструктивных особенностей отметим, что разъем под карточки является гибридным, поэтому придется выбирать между второй симкой и картой памяти.

Диагональ экрана составляет 6.5 дюйма, а разрешение – 1080×2400 пикселей. AMOLED-дисплей – яркий и имеет частоту обновления в диапазоне 60–90 Гц. Для удобства пользования есть функция «Комфорт для глаз», за счет которой снижается интенсивность синего цвета.

Гаджет имеет 4-камерный блок, в который входит основная 64-пиксельная и широкоугольная 12-пиксельная камера. Качество фото высокое и реалистичное.

При этом стоит помнить, что эта модель телефона весьма бюджетная. И ждать от устройства выполнения сверхзадач все-таки не стоит. Из минусов специалисты отмечают камеру, снимки не всегда получаются четкими. Кроме того, смартфон может не сразу реагировать на команды пользователя, задержка действий порой достигает 3-5 секунд.

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro – один из самых производительных смартфонов 2022 года. Его быстрый восьмиядерный процессор с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти поддерживает стабильную работу самых разных приложений. Можно быть уверенным – ресурса мощности у смартфона хватит на три-четыре года.

Большой экран с диагональю 6,73 дюйма и разрешением 3200×1440 пикселей отлично подходит как для работы с приложениями, так и для просмотра видео. Гаджет оснащен стереодинамиками, которые дают чистое объемное звучание.

Все три камеры смартфона получили разрешение в 50 Мпикс для реалистичной цветопередачи и высокой детализации. Обычные снимки, панорамы, портретные фотографии позволят воплотить любую творческую задумку.

Аккумулятор емкостью 4 600 мАч обеспечивает активную работу со смартфоном в течение всего дня. А благодаря быстрой зарядке батарея заполняется с 0 до 100% всего за 39 минут.

Из минусов пользователи и эксперты отмечают загнутую форму дисплея, а также резкий уход цветов в холодные оттенки. Досталось и фронтальной камере смартфона, которая не имеет автофокуса и записи видео 1080р.

Huawei Mate 50 Pro

Главной фишкой версии Huawei Mate 50 Pro с экокожей стало защитное стекло Kunlun. Это собственная разработка Huawei с вкраплениями нано-кристаллов, которые обеспечивают высокую прочность при падении.

Камера смартфона снимает в темноте лучше своих конкурентов, ему для этого процесса требуется меньше времени, а на фото видно больше деталей. Быстрая, четкая съемка, переключение модулей – на камере, а цветопередача передается натурально. Светосильная оптика позволяет снимать фото с короткой выдержкой, это дает шанс сделать резкий снимок. А оптическая стабилизация изображения, исключает тряску рук. Также в этом смартфоне используется строение пикселей, а сенсор «впитывает» на 40% больше света. В целом телефон улучшили по всем параметрам. Защитное стекло с нанокерамикой, погружение в воду – на 6 метров, роскошный дисплей и флагманский процессор.

Эксперты пока не увидели существенных недостатков в смартфоне, но отметили, что цена для него слишком высокая.

Однако следует понимать, что выбор любого смартфона должен основываться не только на личных предпочтениях пользователя, но и на его бюджете. А с появлением новых брендов на рынке есть возможность выбрать хороший гаджет по доступной цене.